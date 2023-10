Es ist ein Moment, der in die Popgeschichte eingegangen ist: 2007 rasiert sich Britney Spears ihren Kopf kahl. Den Grund dafür verrät sie jetzt in ihren Memoiren.

In „The Woman in Me“ will Britney zahlreiche Gerüchte und Lügen geraderücken.

Deshalb rasierte sich Britney Spears ihre Haare ab

Britney Spears zählt für viele zu den größten Musiklegenden unserer Zeit. Doch nach ihren größten Erfolgen mit Songs wie „Oops!… I Did It Again“ machte sie in den frühen 2000ern vor allem in den Boulevardblättern Schlagzeilen. Ganz besonders im Jahr 2007 war die Sängerin scheinbar dauerhaft von Paparazzi umgeben, die sie auf Schritt und Tritt in ihrem Alltag verfolgten. Britney machte zu diesem Zeitpunkt gerade die Scheidung von Kevin Federline zu schaffen.

Die Präsenz der Paparazzi gipfelte schließlich im Februar, als die Fotografen Britney dabei ablichteten, wie sie sich ihre Haare komplett abrasierte. Ein Moment, der bis heute für viele unvergessen bleibt, das Motiv unzähliger Memes war und häufig mit Britneys Vormundschaft, die 2008 folgte, in Verbindung gebracht wurde.

Warum Britney sich ihren Kopf rasierte, verriet sie damals jedoch nicht. In ihren Memoiren „The Woman in Me“ will sie jetzt aber für Klarheit sorgen und enthüllt die Hintergründe der Aktion. Das „People“-Magazin durfte noch vor der Veröffentlichung des Buches am 24. Oktober Einblicke in die Memoiren bekommen und enthüllt jetzt Britneys Beweggründe.

„Ich habe nicht verdient, was meine Familie mir angetan hat.“

„Als ich aufwuchs, wurde ich so oft beäugt. Seit ich ein Teenager war, wurde ich von oben bis unten begutachtet, und die Leute sagten mir, was sie von meinem Körper hielten“, so Britney. „Das Rasieren meines Kopfes und mein Verhalten waren meine Art, mich zu wehren.“

Es war also eine kleine Rebellion der Sängerin. Eine Rebellion, die schon bald unmöglich wurde. Denn als Britney Spears im Jahr 2008 offiziell unter der Vormundschaft ihres Vaters stand, konnte sie nicht länger entscheiden, wie sie sich stylen möchte, verrät sie. „Unter der Vormundschaft wurde mir zu verstehen gegeben, dass diese Zeiten nun vorbei seien“, so die 41-Jährige. „Ich musste mir die Haare wachsen lassen und wieder in Form kommen. Ich musste früh zu Bett gehen und die Medikamente nehmen, die sie mir auftrugen.“

Es sind Aktionen wie diese, die Britney zu einem harten Urteil kommen lassen: „Dreizehn Jahre vergingen, in denen ich mich wie ein Schatten meiner selbst fühlte“, so Britney. „Ich habe nicht verdient, was meine Familie mir angetan hat.“ Doch mittlerweile ist sie „endlich frei“, wie sie dem „People“-Magazin erzählt. Und die neu gewonnene Freiheit will sie genießen. Mit ihren Memoiren möchte sie zuerst aber reinen Tisch machen. „Keine Verschwörungen mehr, keine Lügen – nur ich selbst mit meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, betont die Sängerin.