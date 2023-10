Und plötzlich überschlagen sich die Headlines: Am 24. Oktober veröffentlicht Britney Spears ihre erste Autobiografie „The Woman in Me“. Jetzt liegt ein erster Ausschnitt vor. Die Sängerin gesteht in ihren Memoiren, dass sie von Justin Timberlake schwanger war.

Doch der NSYNC-Sänger soll das Kind nicht gewollt haben.

Britney Spears war von Justin Timberlake schwanger

Am 24. Oktober erscheint „The Woman in Me“ – die allererste Autobiografie von Pop-Queen Britney Spears. Die Sängerin räumt dann nicht nur mit allen Vorurteilen auf, sondern erobert sich dadurch endlich die narrative Kontrolle ihres Lebens zurück. Und das Buch soll jede Menge brisante Enthüllungen enthalten. Dem Magazin People liegen die Memoiren bereits vor. Deshalb kommen nun erste Details ans Licht. Und diese lenken den Fokus nun auf ihren Ex Justin Timberlake. Denn in ihrer Autobiografie beschreibt die einstige Pop-Ikone nun einen bedeutsamen Moment, als sie 19 Jahre alt war. Während ihrer Beziehung mit dem NSYNC-Heartthrob soll Britney Spears nämlich unerwartet schwanger geworden sein.

Sängerin schreibt über Abtreibung

Die Sängerin erzählt im Buch: „Ich habe Justin so sehr geliebt. Ich habe immer erwartet, dass wir eines Tages eine Familie gründen würden. Dies wäre nur viel früher gewesen, als ich erwartet hatte“, schreibt Britney Spears in einem Auszug ihrer Memoiren. Die Schwangerschaft sei für sie zwar „eine Überraschung, aber keine Tragödie“ gewesen. Doch Justin zuliebe soll sie sich damals für eine Abtreibung entschieden haben. Den Schwangerschaftsabbruch beschreibt sie als eine der „schmerzhaftesten Erfahrungen ihres Lebens“.

Justin Timberlake war nicht bereit, Vater zu werden

Laut der Autobiografie habe das Boyband-Mitglied kein Kind haben wollen. „Justin war ganz eindeutig nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er hat gesagt, dass wir nicht bereit für ein Baby in unserem Leben seien, und dass wir viel zu jung seien.“ Sie habe daraufhin dann auch die Abtreibung vornehmen lassen. Doch sie betont auch: wenn es allein ihre Entscheidung gewesen wäre, hätte sie es nie getan. „Aber Justin war sich so sicher, dass er kein Vater sein wollte.“ Justin Timberlake habe sich auf Nachfrage von People bisher nicht dazu äußern wollen.

Britney und Justin galten als DAS Couple der frühen 2000er. Sie waren rund vier Jahre ein Paar, bevor sie 2002 überraschend ihre Trennung bekannt gaben. Der angebliche Grund: Britney soll Justin betrogen haben, wie der Sänger nach dem Liebes-Aus mehrmals andeutete. Er schürte dadurch ein ganz bestimmtes Narrativ, unter welchem vor allem Britney Ruf litt. Fans solidarisierten sich damals mit dem Boygroup-Star. Erst im Februar 2021 entschuldigte sich JT schließlich auf Instagram für sein damaliges Verhalten.