Dieser kuriose Rettungseinsatz sorgt derzeit für jede Menge Gelächter im Netz: In Sydney musste die Polizei zwei nackte Männer aus den australischen Büschen retten. Die beiden FKK-Fans hatten sich bei der Flucht vor einem Hirsch am Strand in den anliegenden Wald verlaufen. Die Polizei musste bei der Suche sogar mit dem Helikopter anrücken.

Nach dem skurrilen Einsatz mussten die beiden Männer außerdem auch noch eine Geldstrafe hinblättern, weil sie gegen die dortigen Corona-Maßnahmen verstoßen hatten.

Schräger Rettungseinsatz in Australien: Zwei Nackte fliehen vor Hirsch und verirren sich

In Sydney mussten zwei nackte Männer von der Polizei gerettet werden, weil sie sich auf der Flucht vor einem Hirsch in den australischen Büschen verirrt hatten. Die beiden Nudisten hatten sich am Strand in der Nähe von Sydney gesonnt, als sie von einem unerwarteten Besucher überrascht wurden. Plötzlich stand nämlich ein Hirsch vor ihnen! Das Tier hatte die Männer nach eigenen Angaben so sehr aufgeschreckt, dass sie vor lauter Angst in den nahe gelegenen Naturpark flüchteten. Dort verirrten sie sich allerdings und mussten deshalb die Polizei verständigen. Die Einsatzkräfte durchforsteten daraufhin das Waldgebiet und rückten sogar mit einem Helikopter aus. Zunächst fand die Polizei einen der beiden Männer völlig nackt und nur mit seinem Rucksack auf einem Wanderweg im Royal Nationalpark, etwa 40 Kilometer von Sydney entfernt. Den zweiten entdeckten sie schließlich ein wenig später halb angezogen ganz in der Nähe. Was der Hirsch genau getan hatte, um die beiden Männer derart zu verschrecken, bleibt unklar.

Saftige Geldstrafe wegen Verstoß gegen Corona-Maßnahmen

Mit dem ersten Schreck war es vorerst aber noch nicht vorbei. Denn nach der Suchaktion kam dann der nächste Schock. Die beiden Männer müssen jetzt auch noch eine saftige Geldstrafe zahlen! Zurzeit gelten im Großraum Sydney zur Eindämmung der Delta-Variante des Corona-Virus nämlich wieder strengere Lockdown-Regeln. Die Bürger der Stadt dürfen ihr Haus nur aus wenigen bestimmten Gründen verlassen. Und zwar zum Einkaufen, aus medizinischen Gründen, zum Arbeiten und zur Bewegung im Freien. Zudem sind Reisen und Ausflüge außerhalb des Großraums Sydney untersagt, wogegen die nackten Männer mit ihrem Strandausflug verstoßen hatten. Aus diesem Grund mussten die Sonnenanbeter eine Geldstrafe von 1000 australische Dollar, umgerechnet rund 635 Euro, zahlen. Der Polizeipräsident kritisierte das Verhalten der Männer scharf. Denn sie hätten nicht nur gegen die Corona-Regeln verstoßen, sondern auch wertvolle öffentliche Ressourcen vom Gesundheitssektor abgelenkt.