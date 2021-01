Keine neue Modesaison ohne neue Taschenmodelle! Wir können es kaum erwarten bis wir die warmen Sonnenstrahlen genießen dürfen. Was wir dafür brauchen? Eine neue Trendtasche natürlich! Denn mit einer It-Bag unter dem Arm macht ein Frühlingsspaziergang gleich doppelt so viel Spaß.

Was 2021 in der Mode gilt, gilt auch bei den Taschen: Alles kann, nichts muss. Von mini bis maxi über klassisch bis trendy, die Modelle sind so unterschiedlich wie nie. Aber man muss sich auch nicht entscheiden, Taschen kann man schließlich nie genug haben.

Das sind die angesagtesten Taschenmodelle 2021:

Chain Bags

Taschen mit Kettenriemen haben sich schon in der letzten Saison angekündigt, doch heuer sind sie das It-Piece schlechthin. Warum? Weil die harte Kette gepaart mit dem soften Textil einen coolen Stilmix ergibt.

Ledertasche von &Other Stories, € 119

Orange Farben

In der Mode setzt sich die Farbe Orange ja nur selten durch, umso schöner dass der Signalton jetzt bei Taschen hervorblitzt. Die Farbe gibt dem Look den nötigen Farbtupfer ohne dabei zu knallig oder zu soft zu wirken.

Henkeltasche Ruby von Furla, € 355

Bucket Tote

Der Alltagsliebling unter den Taschen! In einer Totebag hat einfach alles Platz, was man den ganzen Tag so braucht – und noch mehr! Diese Saison gibt’s die Taschenmodelle zum Zuziehen im Bucket-Format.

Große Bucket-Tasche von H&M, € 29,99

Gesteppte Modelle

Ob klassisch abgenäht oder mit Polsterung, die Vielfalt der Steppoptik ist unendlich. Besonders edel sehen die Teile in Mini aus. Zu wenig Platz? Einfach mehrere kleine umhängen, für einen trendigen Layeringlook.

Gesteppte Mini-Bag von Monki, € 20

Pouch Bags

Der Trend mit den Pouch Bags nimmt kein Ende! Die zerknautschten Taschenmodelle sind auch heuer en vogue. Hier ein ganz klarer Trend: Erdtöne! Das lässt den Look hochwertig aussehen.