Eine neue Modesaison bedeutet gleichzeitig viele neue Modetrends. Auch beim allseits beliebten Material Denim tut sich heuer so einiges. Wir verraten euch, welche Jeans-Modelle jetzt total angesagt sind.

Denim geht immer! Egal ob casual oder elegant, der Jeans-Stoff zählt zu den vielseitigsten Allrounder-Teilen im Kleiderschrank. Doch auch dieser hat hier und da ein kleines Update nötig. Die neue Saison bringt frische und spannende Designs mit sich, die unterschiedlicher nicht sein können. Eines vorweg: Bei allen Modellen wird Gemütlichkeit ganz groß geschrieben.

Das sind die Jeans-Trends 2021

Hier gibt’s das ultimative Jeans-Update für euch:

Patchwork

Ein Trend der aus dem Upcycling-Hype entsprungen ist. Früher wurden aus der Not heraus Stoffreste zusammengeflickt, heute tun Designer das bewusst, um den Umweltgedanken zu forcieren. Der Patchwork-Style ist eine gelungene Abwechslung zu den üblichen Jeanswaschungen und das Beste? Mit einem simplen T-Shirt und Sneakers sieht man top gestylt aus.

Upcycled Yoko-Jeans von Monki, € 90

Straight-Cut

Auch gerade geschnittene Formen sind heuer wieder voll im Trend. Mit dem Straight-Cut bewegen wir uns immer mehr in Richtung der späten 90er Jahre. Der Schnitt ist breiter, der Sitz lockerer und der Style minimalistischer. Kleine Cut-outs machen den Look rockig, deshalb kann das restliche Outfit, getreu dem Stilmix-Trend, etwas eleganter gestylt werden.

Loose Straight High Jeans von H&M, € 29,99

Flared-Jeans

Wenn es nach den Influencern geht, ist die Flared-Jeans das Must-have der Saison. Auf Social Media ist diese Denim-Form gerade omnipräsent! Warum? Dieses Modell geht mit dem angesagten 70er-Jahre-Flair einher und verleiht eine schöne Silhouette. Wichtig: Das Oberteil sollte eng anliegen, so kommt die Jeans am besten zur Geltung.

Vintage High Rise Flare von Agolde, € 269

Mom-Fit

Ein Schnitt, der sich zum Go-to-Piece für alle Gelegenheiten etabliert hat. Der Mom-Fit ist ein zeitloses Modell, das einfach zu allem passt und an jedem gut aussieht. Kurzgeschnittene Teile in heller Waschung sind heuer besonders beliebt. Der Knöchel bleibt also frei, denn so lässt sich auch das Schuhwerk immer gut in Szene setzen.

Mom Jeans von Weekday, € 60

Overall

Der Overall präsentiert sich heuer von seiner lässigen Seite. Schluss mit einengenden Styles – locker und luftig muss der Jumpsuit jetzt sitzen. Vor allem in der Übergangszeit erweist sich der Einteiler als super praktisch. Und auch hier gilt: je weniger, desto besser. Reingeschlüpft und man ist angezogen! Stylingtipp: Boots in allen Varianten dazu tragen.