Die Gerüchteküche um den Schauspieler hört nicht zu brodeln auf. Am Sonntag (10. Jänner) tauchten angebliche verstörende Instagram Nachrichten Hammers mit Aussagen zu harten Sexpraktiken bis hin zu Kannibalismus auf. Während deren Echtheit anfangs angezweifelt wurde, tauchte nun ein altes Interview zu dem Thema auf.

Schräge Nachrichten, die der Schauspieler einer Frau geschickt haben soll, gingen in den sozialen Netzwerken viral.

Ist Armie Hammer ein Kannibale?

Am Sonntag (10. Jänner) sickerten in den sozialen Netzwerken mutmaßliche Instagram Nachrichten durch, die Hammer angeblich an eine Frau geschickt hatte. In den verstörenden Nachrichten zeigt der 34-jährige Hammer offenbar kannibalistische Vorlieben und schreibt: “Ich will dich essen.”

Es folgten weitere Screenshots, die von anderen Frauen geteilt wurden. Darin nennt er eine Frau etwa seine “Sklavin” und schreibt weiter, er wolle “ihren Zeh abschneiden” und “ihn in seiner Tasche behalten”. Derzeit ist noch nicht klar, ob die Nachrichten tatsächlich von Hammer stammen. Bis jetzt hat sich der Schauspieler dazu noch nicht öffentlich geäußert. Die Screenshots der Chats wurden mittlerweile aus dem Netz entfernt.

Schon vor Jahren hat der “Call Me By Your Name”-Star mit schwammigen Gerüchten über seine Vorliebe zu harten sexuellen Praktiken von sich reden gemacht. Wie die britische Dailymail berichtet, soll er auch Tweets zu dem Thema geliked haben.

Trennung nach 10 Jahren Ehe wegen mutmaßlicher Untreue

Die angeblichen Nachrichten stammen aus 2016 und 2020 – alles in einem Zeitraum, in dem Hammer noch mit seiner Frau Elizabeth Chambers zusammen war. Die beiden gaben im Juli 2020 nach zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Damals sagte eine Quelle aus dem Umfeld von Chambers, dass der Grund für das Liebes-Aus seine Untreue war. Zu der Zeit wurde ihm eine romantische Beziehung zu seiner Schauspielkollegin Lily James nachgesagt.

Nun veröffentlichte die Journalistin Jessica Pressler via Twitter ein altes Interview, das sie 2013 mit Armie Hammer für das Elle-Magazin geführt hatte. Darin spricht Hammer über eine gewaltvolle Beziehung. Er erzählt, dass er richtig schlimme Mädls gedatet haben soll. Eine soll sogar versucht haben, ihn “beim Sex zu erstechen”.

Can’t stop thinking about this interview I did with Armie Hammer for Elle in 2013, idk why pic.twitter.com/SvUmq78j0h — Jessica Pressler (@jpressler) January 11, 2021

Wie die Dailymail berichtet, soll ein guter Freund seiner Ex-Frau der Zeitung erzählt haben, dass diese die Nachrichten als “schockierend und krank” empfunden habe. Die Mutter seiner zwei Kinder soll unter “völligem Schock” stehen. Die Quelle meinte außerdem, “Armie scheint ein Monster zu sein.” Zudem sollen sich viele dieser Frauen an Elizabeth gewandt haben. “Obwohl sie es sich zunächst nicht eingestehen wollte, weiß sie jetzt, dass sie die Wahrheit sagen.”, so die Quelle.