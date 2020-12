In Sachen Beauty, Fashion und Styling können wir uns im neuen Jahr auf so einige coole Trends freuen. Wir zeigen euch die angesagtesten Beauty-Trends, die 2021 auf uns zukommen.

Und die haben es in sich!

Diese 5 Beauty-Trends sind 2021 angesagt

Beauty-Fans und Fashionistas aufgepasst! Diese Trends dürft ihr 2021 auf keinen Fall verpassen:

1. Knalligen Lippenstift

Das klingt ja schonmal gut: 2021 wird bunt! Vor allem in Sachen Make-up dürfen wir im neuen Jahr so richtig experimentierfreudig sein. Bunte Lippenstifte in knalligen Farben sind nämlich total angesagt – und peppen auch noch jedes Outfit auf. Mehr ist mehr, lautet das Motto 2021 – genau unser Ding!

2. Frisuren aus den 90ern

The 90s are back – und zwar auf unserem Kopf! 2021 dürfen wir uns auf jede Menge Frisuren-Trends freuen, die wir schon aus den Neunzigern kennen. Dazu zählen zum Beispiel asymmetrische Styles, Stufenschnitte, der Pony und knallige Haarfarben. Klingt großartig!

3. Beauty-Trends: Skinimalism

In Sachen Hautpflege setzen wir 2021 auf den sogenannten “Skinimalism” und “Slow Beauty”. Natürlichkeit steht im kommenden Jahr nämlich hoch im Kurs. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Form der Hautpflege weniger aufwendig ist – ganz im Gegenteil. Denn das bedeutet unter anderem Beauty- und Pflegeprodukte selbst zu machen. In Sachen Make-up feiern wir diesen Beauty-Trend allerdings schon jetzt total. Denn beim Schminken versuchen wir nicht, unsere Makel zu verstecken, sondern sie stattdessen noch mehr in Szene zu setzen!

4. Blondierte Augenbrauen

Jop. No Joke. Blondierte Augenbrauen sollen 2021 total in sein. In Sachen Brow-Styling wirds nächstes Jahr generell ziemlich crazy. So sollen etwa auch rasierte Augenbrauen voll im Trend sein. Natürlich nicht komplett. Gemeint sind damit etwa “Brow”-Frisuren, bei denen Teile der Brauen rasiert werden oder mit Muster aufgepeppt.

5. Bunte Nägel

Wie schon auf den Lippen wird’s 2021 auch auf unseren Fingernägeln richtig bunt. Alles ist erlaubt, nichts muss! Tob dich aus so viel du willst. Lackiere dir deine Nägel in unterschiedlichen Farben, mal dir lustige Emojis drauf oder streu ordentlich Glitzer drüber – deiner Fantasie sind seine Grenzen gesetzt!