Auch nach dem legendären Umstyling bleibt es bei der Model-Show spannend: In der nächsten GNTM-Folge shooten die Kandidatinnen für ihre Sedcards und müssen den Walk im Winter Wonderland meistern.

Eine besondere Herausforderung wird wohl auch der kritische Blick von Gastjuror und Fotograf Christian Anwander sein.

Sedcard-Shooting für GNTM-Kandidatinnen

Auch die nächste Woche wird hart für die “Germany’s Next Topmodel”-Kandidatinnen. Denn in der Folge am Donnerstag (11. März) werden endlich ihre Sedcards geshootet. Diese zeigen sie später bei jeder Bewerbung für einen Modeljob vor. Also ist dieses Shooting besonders wichtig! Und eine weitere Herausforderung wartet auf die GNTM-Teilnehmerinnen: Der Fotograf Christian Anwander wird die Models ablichten. Der 37-Jährige ist bekannt für seine besonders kritische und ehrliche Art. “Ich weiß, dass er sehr kritisch und sehr streng ist, was ich persönlich auch sehr gut finde”, sagt GNTM-Kandidatin Miriam. Ob wohl jeder so gut mit seiner Kritik umgehen kann?

Besonderheit beim Entscheidungs-Walk

Natürlich gehört zu jeder GNTM-Folge auch der Entscheidungs-Walk dazu. Achtung Spoiler! Dieses Mal laufen die Kandidatinnen über einen Laufsteg im Winter Wonderland. “Ich liebe Schnee und deshalb dachte ich mir: Warum nicht ein Winter Wonderland schaffen, in dem meine Mädchen zu Eisprinzessinnen werden? Doch egal wie schön die Kulisse auch ist, am Ende geht es mir darum, dass sie einen guten Walk präsentieren”, sagt Heidi Klum.

Auch beim Walk wird Heidi von dem Fotografen Christian Anwander unterstützt. Doch es gibt noch eine Besonderheit: Bei jedem Fehltritt können Heidi und Fotograf Christian Anwander den Walk unterbrechen und Kritik äußern. Ob das die Kandidatinnen verunsichern wird? Zumindest Soulin ist von ihrem Können überzeugt. “Wenn jetzt nicht extra etwas Rutschiges auf dem Boden ist, werde ich das rocken!”, sagt sie.

Bild: ProSieben/Richard Hübner

“Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 auf sixx.