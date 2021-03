Laut der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) soll der Johnson&Johnson-Impfstoff noch in dieser Woche die Zulassung für Europa bekommen. Aber was unterscheidet ihn von den bisherigen zugelassenen Impfstoffen?

Österreich hat sich übrigens bereits 2,5 Millionen Dosen dieses Impfstoffes gesichert.

Johnson&Johnson-Impfstoff soll bald zugelassen werden

Der Johnson&Johnson-Impfstoff soll am Donnerstag (11. März) in der EU zugelassen werden. Derzeit überprüft die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Impfstoff mithilfe des Rolling-Submission-Verfahrens. Das bedeutet, dass die Daten zu Verträglichkeit, Wirksamkeit sowie zur Sicherheit bereit vom Hersteller Janssen, der Teil des Johnson&Johnson Konzern ist, an die EMA übermittelt wurden und jetzt überprüft werden. Dieses Verfahren wurde auch schon bei den Überprüfungen der Impfstoffe von BionTech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca angewendet.

Österreich hat im Laufe des EU-Beschaffungsprogramms bereits 2,5 Millionen Impfdosen von Johnson&Johnson bestellt. Diese sollen dann bis Ende 2021 komplett eintreffen. Eigentlich sollte ein erster Teil davon bereits im zweiten Quartal dieses Jahres eintreffen, doch auch dieser Hersteller kämpft schon jetzt mit Lieferengpässen.

Vergleich mit anderen Impfstoffen

Es ist bereits der vierte Impfstoff, der in der EU zugelassen wird. Bisher wird mit BionTech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca geimpft. Doch was unterscheidet den Johnson&Johnson-Impfstoff von den bereits zugelassenen?