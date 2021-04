Newport Beach, Sonne, Meer schöne Teenager, Multi-Millionen Dollar am Konto und zahlreiche Dramen. “O.C., California” die Serie aus den 2000er Jahren ließ unsere Herzen höher schlagen. Und erlebt nun ein Comeback.

Dieser Podcast versüßt den Millennials die Lockdown-Zeit.

“O.C., California” kommt als Podcast zurück

Unsere liebste Beschäftigung während des Lockdowns führt uns jetzt dahin, wo alles begann. Als der herzensgute Sandy Cohen den wilden Jungen Ryan einlädt, um bei ihm und seiner Familie Kirsten und Seth in seiner Villa in Orange County zu leben. In vier Staffeln und ganzen 92 Episoden begleiten wir vier Teenager, die in der unerträglichen Leichtigkeit Kaliforniens, der Welt der Schönen und Reichen, mit ihrem Dasein zu struggeln haben. Aber diesmal werden wir unsere alte Lieblingsserie nicht gucken, sondern hören. Und das in ganz besonderer Begleitung…

Zwei der Stars haben sich nämlich zusammengetan um in einem Podcast das Format wieder aufleben zu lassen. Rachel Bilson (aka Summer Roberts) und Melinda Clarke (aka Julie Cooper). Ihre Charaktere Summer und Julie waren die starken “Bitches” der Serie die nun in ihrem Podcast namens “Welcome to the OC, Bitches!” ein wenig für 2000er Flashbacks sorgen. Dazu schauen sich die beiden einmal in der Woche eine Episode an um diese zu bequatschen. Und auch der ein oder andere Darsteller soll als Gastkommentator zu Wort kommen dürfen. Wir können uns also auch auf jede Menge Gossip darüber freuen, was sich hinter den Szenen so abgespielt hat.

Welcome to the OC, Bitches!

Am 27. April ging der Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen bereits am Start. Jeden Dienstag gibt es dann eine neue Folge und neuen Stoff rund um die OC-Cast. On-Top gibt es ein begleitendes Video auf YouTube. Eingefleischte Fans unter euch ahnen schon was es mit dem Namen auf sich hat. In der ersten Folge der Originalfassung sagt Luke Ward (Chris Carmack) bei einem Fight mit Ryan Atwood (Ben McKenzie) die eröffnenden Worte: “Welcome to the OC, Bitch”.

Und nun alle gemeinsam: Californiaaaaaa, here we coooome!