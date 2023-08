Wir alle besitzen doch schon längst mindestens ein Paar davon: Weiße Sneaker zählen zu den absoluten Allroundern, die so gut wie jede/r schon längst in ihrem/seinem Kleiderschrank hat. Die weißen Treter sind nämlich schon längst zum absoluten Fashion-Must-Have avanciert und alles andere als ein klassischer Sportschuh!

Wie unterschiedlich ihr den Fashion-Klassiker stylen könnt, zeigen wir euch hier!

So vielseitig sind weiße Sneaker

Egal ob für einen gemütlichen Tag mit der BFF, im Business Casual Style fürs Office oder sogar für einen langen Partyabend im Club – weiße Sneaker sind sowas von vielseitig! Wir zeigen euch drei coole Looks, wie ihr den Fashion-Allrounder stylen könnt.

Business Casual

Es geht doch nichts über einen casual Business-Look, bei dem wir uns Styling-technisch so richtig austoben können. Wer hätte gedacht, dass weiße Sneaker und eine Boyfriend-Jeans so sehr nach Boss-Babe wie bei diesem Look schreien! Wir kombinieren die Denim und Sneaker mit weißer Bluse und stylischem Pullunder aus cozy Mohair-Wolle. Für Business-Vibes sorgen die silbernen Hoops und der schlichte Leder-Shopper. Lieben wir!

Party

Ja, auch abends im Club sind weiße Sneaker definitiv kein No-Go! Denn auch zum kleinen Schwarzen passen sportliche Schuhe extrem gut – so wie bei diesem Look mit einem basic A-Linien-Kleid. Mit den richtigen Accessoires pimpen wir das Outfit zum absoluten Party-Crasher: auffällige goldene Ohrringe, coole Clutch und stylishe Haarklammer für ein casual Up-Do. Zum Schluss noch roten Lippenstift auftragen und schon machen wir die Nacht zum Tag!

Sporty

Natürlich darf auch die klassische Sporty-Variante mit weißen Sneakern nicht fehlen. Bei diesem Look haben wir uns für Converse mit Plateau entschieden. Kombiniert werden die Treter mit hellen Denim-Shorts in off-white oder beige. Dazu tragen wir ein classic T-Shirt im Streifen-Look und sorgen mit einer Kappe für den extra sportlichen Touch! Coole Sonnenbrille und eleganter Shopper runden das Outfit perfekt ab. Wer möchte, kann mit kleinen Details wie goldenen Hoops oder Ringen doch etwas mehr Verspieltheit in den Alltags-Look bringen. Viel Spaß beim Nachstylen!