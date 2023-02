Dass die Halbzeitshow beim Super Bowl jedes Jahr aufs Neue legendär ist, weiß jeder. Doch das, was sich in der Nacht auf heute im State Farm Stadium in Arizona abgespielt hat, konnte wohl keiner ahnen: Sängerin Rihanna legt einen denkwürdigen Auftritt hin und schreibt einfach mal so ganz nebenbei Geschichte.

Denn die 34-Jährige verkündet insgeheim, dass sie erneut schwanger ist!

Rihanna: Darauf haben alle Fans gewartet

Die einen sehen sich das wohl größte Sportereignis der Welt tatsächlich wegen des Sportes an (btw: Die Kansas City Chiefs konnten sich gegen die Philadelphia Eagles durchsetzen), die anderen schalten den Super Bowl nur aus einem Grund an: Die Halbzeitshow! Dass diese 13 Minuten auch in diesem Jahr wieder legendär werden, wusste man spätestens als feststand, dass Rihanna auftritt. Und natürlich hat die 34-Jährige abgeliefert, was das Zeug hält. Es war ihre erste große Performance seit ihrer letzten Welttournee vor sieben Jahren. Umso erwartungsvoller waren auch die unzähligen RiRi-Fans, die sich im Stadion und vor den Bildschirmen versammelten.

Und dann betrat Rihanna auch schon die überdimensionale Bühne, die sich durch das gesamte Stadion zog. In einem knallroten Jumpsuit stimmte sie die ersten Töne an, das Publikum bebte. Doch es dauerte nur ein paar Sekunden, bis die Aufmerksamkeit der halben Welt nur einem bestimmten Körperteil galt: Rihannas Bauch. Denn die Sängerin öffnete während ihrer Performance den Reißverschluss ihres Overalls und enthüllte dabei scheinbar einen kleinen Babybauch. Dann setzte die 34-Jährige ihre fulminante Show fort, als hätte sie insgeheim nicht gerade unfassbar brisante News verkündet.

Auf mehreren schwebenden Plattformen begeisterten Rihanna und ihre spacigen Tänzer ein Millionenpublikum. Mit Megahits wie „Umbrella“, „Only Girl“, „Lift Me Up“ und natürlich „Diamond“, sowie vielen weiteren Songs, verpackte die Sängerin 17 Jahre harte Arbeit in knackige 13 Minuten. Zuvor spekulierte man noch, ob Rihanna die einzige sei, die während der Halbzeitshow auftreten wird. Immerhin gaben die letzten Jahre über Stars wie Shakira, J.Lo und Co. unvergessliche Duette zum Besten. Doch beim 57. Super Bowl gibt es nur eine, die von der Bühne strahlt: RiRi herself.

Rihanna geht in Geschichte ein

Während Rihannas starker Halbzeitshow-Performance überschlugen sich die Kommentare im Netz. Ihre Fans waren sich sicher: Baby Nr. 2 ist auf dem Weg! Ein erstes Indiz gab es bereits bei einer Pressekonferenz vor dem Super Bowl. Denn die Sängerin hat dort anklingen lassen, dass es „möglicherweise einen Überraschungsgast“ geben wird. Hat sie damit also ihr ungeborenes Kind gemeint? Davon ist jedenfalls auszugehen, denn nur kurz nach ihrem Auftritt bestätigte ein Sprecher der 34-Jährigen gegenüber People, dass Rihanna tatsächlich wieder schwanger ist. Damit geht die „Umbrella“-Interpretin in die Geschichte ein. Denn sie ist der erste Star, der jemals während der Halbzeitshow mit einem Babybauch aufgetreten ist und die Massen begeistert hat.

Bidl: Gregory Shamus / Getty Images / Getty Images Entertainment

Superstars kamen nur wegen IHR

Eingefleischte Football-Fans kritisierten unterdessen, dass Rihanna die volle Aufmerksamkeit auf sich lenken würde und dabei der Sportgedanke in den Hintergrund verschwand. Dem heizte Supermodel Cara Delevingne nur noch mehr ein, als sie sich in einem Shirt mit eindeutiger Aufschrift zeigte. „Ein Rihanna-Konzert wird von einem Football-Spiel unterbrochen? Komisch, aber egal“, stand darauf.

Und auch Sängerin Adele verkündete bereits vor dem Spiel des Jahres, dass sie nur dort hinkomme, um Rihannas Auftritt zu sehen. Tennis-Legende Serena Williams twitterte nach dem Anpfiff scherzend: „Der Countdown zu Rihanna hat begonnen.“