Jeder trägt das eine oder andere Päckchen mit sich herum. Doch bei bestimmten Sternzeichen sind diese Dinge so schwerwiegend, dass sie das Gefühl haben, die Wahrheit vor den anderen verbergen zu müssen.

Bei wem man aktuell genauer hinhören sollte, lest ihr hier.

Löwe

Für den Löwen ist es oftmals ein Zeichen der Schwäche, wenn er Gefühle zulässt, die nicht ausschließlich positiv sind. Doch das ist gerade der Fall. Denn das Sternzeichen ist absolut unzufrieden mit seiner Lebenssituation, die er jedoch selbst zu verantworten hat. Seinem Umfeld gegenüber ist es ihm jedoch peinlich, zuzugeben, dass ihn etwas belastet. Also hegt er insgeheim gegen so ziemlich jeden Groll, dem er tagtäglich begegnet. Die meisten denken, dass das Tierkreiszeichen einfach nur eine schlechte Phase hat. Dabei versucht er einfach nur, seine wahren Probleme vor den anderen zu verbergen.

Krebs

Der Krebs steckt in einer Beziehung fest, die ihn unheimlich unglücklich macht. Doch mit der Sprache rausrücken ist für ihn keine Option, da er einfach niemanden verletzen möchte. Außerdem hat er Angst davor, wie sein Leben mit einer derartigen Veränderung aussehen wird. Anstatt also Klartext zu sprechen oder einen Kompromiss zu finden, hat er einen anderen Weg gefunden, um für sich damit auszukommen: Er schweigt. Dass das nicht beste Lösung ist, ist dem Sternzeichen durchaus bewusst. Doch bis er den Mut gefasst hat, auszusprechen, was ihm auf der Seele brennt, muss er damit eben leben.

Steinbock

Schon seit längerer Zeit gibt es etwas, wonach sich der Steinbock wirklich sehnt. Doch diesen Traum zu verwirklichen würde bedeuten, dass er einiges aufgeben und hinter sich lassen müsste. Da das Sternzeichen genau weiß, dass es dadurch viele Menschen in seinem Umfeld vor den Kopf stoßen und eventuell sogar verlieren könnte, hat es beschlossen, diesen Wunsch erstmal für sich zu behalten. Zumindest, bis der Steinbock einen ausgeklügelten Plan geschmiedet hat, der so wenig Aufruhr wie möglich verursacht. Ob etwas zu verbergen hier wirklich die ideale Lösung ist?