Ein unerwarteter Geldsegen ist immer herzlich willkommen! Vor allem drei Sternzeichen dürfen sich noch im Februar freuen, denn sie erwarten hohe Summen am Konto. Das haben sie aber ganz sich selbst zu verdanken. Denn sie haben bewiesen, wie gut sie mit Geld umgehen können.

Welche Tierkreiszeichen das sind, verraten wir hier.

Stier

Wie gut, dass der Stier hin und wieder auch mal vorausschauend denkt. So hat er sich bereits vor einigen Monaten darum gekümmert, Geld, das er übrig hatte, anzulegen bzw. zu investieren. Das macht sich jetzt buchstäblich bezahlt! Denn das Sternzeichen kann seine Lorbeeren im Februar endlich ernten. Aber Achtung: Nicht zu übermütig werden und alles gleich wieder ausgeben. Besser etwas länger darüber nachdenken und weitere, clevere Entscheidungen treffen. Denn wenn es so weiter geht, dann schwimmt der Stier bestimmt bald im Geld.

Waage

Waagen leben generell sehr sparsam und holen aus allen Ecken und Enden finanziell heraus, was auch immer machbar ist. Diese akribische Arbeit, die vom Umfeld des Sternzeichens oftmals als übertrieben wahrgenommen wird, lohnt sich jetzt allerdings. Denn die Waage erhält bald eine Rückzahlung, die sich gewaschen hat. Das poliert nicht nur den Kontostand des Tierkreiszeichens unheimlich auf, sondern sorgt auch dafür, dass sämtliche Skeptiker aus dem Freundes- und Familienkreis endlich eines Besseren belehrt werden.

Jungfrau

Die teils analytische Ader der Jungfrau zahlt sich aus! Denn durch das Durchforsten von sämtlichen Finanzwebsites, kommt sie noch in diesem Monat zu viel Geld. Weil das Sternzeichen es liebt, sich mit Themen intensiv zu beschäftigen, weiß es auch ganz genau, was es dafür tun muss und lässt auch nichts unversucht, bis das gewünschte Ergebnis eintritt. Es läuft richtig gut und die Jungfrau ist mit einer simplen Entscheidung mehr oder weniger das restliche Jahr über versorgt. Man könnte also sagen, sie hat ihren ganz persönlichen Jackpot geknackt. Glückwunsch!