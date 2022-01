Wer sich gestern ein paar Eiswürfel in den Glühwein gemixt hat, hat sich einfach nur an dem Wetter orientiert. Denn die frühsommerlichen Temperaturen in Österreich zu Silvester gehen in die Geschichte ein.

In Niederösterreich erreichte das Thermometer sogar 18,3 Grad.

Rekord-Wetter in Österreich

So richtige Silvester-Stimmung ist gestern nur schwer aufgekommen (abgesehen von Corona und Co). Denn statt eisiger Kälte und Schnee gab es frühsommerliche Temperaturen. Kurze Ärmel, Sonnenbrillen und Menschen, die in den Lokalen draußen sitzen: Nein, das ist keine Beschreibung von einem Silvestertag in Miami. In Österreich gab es gestern nämlich Rekord-Temperaturen, die alle ausgenutzt und den Großteil des letzten Tages im Jahr im Freien verbracht haben.

Verantwortlich dafür, dass wir am Jahresende sogar noch einen Sonnenbrand und Bräunungsstreifen bekommen haben, ist eine milde Westströmung, die Luftmassen aus subtropischem Ursprung nach Österreich bringt. Und auch das Hoch „Christine“, das gerade durch das Land zieht, leistet seinen Beitrag.

Wärmstes Silvester seit Aufzeichnungsbeginn

Am wärmsten war es gestern in Niederösterreich. In Berndorf erreichte das Thermometer 18,3 Grad, wie die österreichische Unwetterzentrale UWZ bestätigt. „Wir erleben den wärmsten Silvestertag in Österreich seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, heißt es von den Experten. Damit war es hierzulande auch genauso warm wie etwa auf Mallorca oder in Los Angeles.

Jetzt ist es amtlich: mit einem Maximum von 18,3 Grad in Berndorf erleben wir den wärmsten Silvestertag in Österreich seit Beginn der Wetteraufzeichnungen! In Kärnten blieb es teils bei Dauerfrost, Hermagor und Bad Bleiberg meldeten einen Höchstwert von -1,1 Grad. pic.twitter.com/QSfFY7EoiW — uwz.at (@uwz_at) December 31, 2021

Auch der Neujahrstag gestaltet sich noch ungewöhnlich warm. Erst im Laufe der nächsten Woche kühlt es wieder etwas ab. Dann bleibt nur noch eines zu sagen: Auf ins Freie, das sonnige Wetter genießen und den Hangover von gestern auspowern!