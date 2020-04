In einem offenen Brief, den sie via Instagram veröffentlichte, richtet Claudia Norberg nun eine große Bitte an ihren Verflossenen Michael Wendler und seine neue Freundin und mittlerweile Verlobte Laura Müller.

Denn wie Claudia in ihrem Statement erklärt, möchte sie nicht, dass Laura nach der Hochzeit den Namen ihres Mannes annimmt. Dabei handelt es sich nämlich um ihren Geburtsnamen.

Claudia Norberg hat Angst um ihren Familiennamen

Da sich bei Michael Wendler und seiner Laura kürzlich die romantische Verlobung ereignete, schweben die beiden aktuell im siebten Himmel. Seine Ex-Frau Claudia Norberg scheint über die bevorstehende Hochzeit des Paares allerdings etwas beunruhigt zu sein. Warum erklärte sie nun in einem offenen Brief auf Instagram, den sie an ihren Verflossenen und seine Verlobte richtete. Wie die 49-Jährige in ihrem Statement erklärt, möchte sie nicht, dass Michael seinen Nachnamen Norberg, den er 2009 nach der gemeinsamen Hochzeit mit Claudia annahm, nun auch an Laura Müller weitergibt. “Ich trage für den Namen Verantwortung und bin es meiner Familie schuldig, es zu verhindern, dass der Name an eine nicht blutsverwandte Person übertragen wird“, schreibt Norberg in ihrem Brief.

“Ich bitte euch, es nicht zu tun”

In ihrem Statement richtet Claudia Norberg zudem klare Worte an ihren Ex-Mann. “Du, lieber Michael, weißt, wie wichtig das meiner Mutter und meinem Bruder ist. Meine Eltern haben uns immer geholfen.” Wie die 49-Jährige zudem berichtet, habe der Schlagersänger stets ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt. Laut eigenen Angaben, sei es für Claudia unvorstellbar, dass Laura Müller den Namen ihrer Familie trage. “Somit bitte ich Euch, aus Moral und Respekt und Anstand meiner gesamten Familie und meinem verstorbenen Vater, dem Namensgeber, gegenüber, es nicht zu tun“, beendet die ehemalige Partnerin von Michael Wendler schließlich ihr Statement. Weder Michael Wendler, noch Laura Müller äußerten sich bislang zu dem Brief. Ob der Schlagersänger der Aufforderung seiner Ex-Frau nachkommen wird, bleibt demnach abzuwarten.