Seit Längerem planen Sänger Michael Wendler und seine 19-jährige Freundin Laura Müller ihre Hochzeit. Bisher fehlte aber ein sehr wichtiges Detail: Die Verlobung. Das haben die beiden nun aber nachgeholt.

Der Wendler fragte seine Herzensdame vor Kurzem ganz offiziell, ob sie ihn heiraten möchte. Diese antwortete natürlich mit “Ja”.

Laura Müller hat Ja gesagt

Seit Oktober 2018 sind Laura Müller und Michael Wendler ein Paar. Immer wieder zeigen die beiden öffentlich, wie verliebt sie ineinander sind. Anfang April kündigte der Wendler dann an, noch dieses Jahr vor den Traualtar treten zu wollen. Bisher war der Sänger aber noch nicht vor der “Let’s Dance”-Kandidatin auf die Knie gegangen. Dieses kleine Detail holte er nun aber nach. Auf Lauras Instagram-Account teilte die 19-Jährige einen romantischen Schnappschuss, auf dem das frisch verlobte Paar auf einer Dachterrasse mit Blick auf den Kölner Dom zu sehen sind. Inmitten von Rosensträußen auf einem roten Teppich küssen sie sich. Dazu schrieb die 19-Jährige: “I said yes”.

Eine große Überraschung wird der Antrag wohl nicht mehr gewesen sein. Immerhin steckt das Paar bereits mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. So gaben sie bereits bekannt, in den USA heiraten zu wollen. Zudem wollen sie sich an ihrem großen Tag von einem Kamerateam begleiten lassen. Ihre Fans müssen also keine Angst davor haben irgendetwas zu verpassen.

Hochzeit noch in diesem Jahr

Außerdem will sich das Paar noch in diesem Jahr trauen. Die Corona-Krise dürfte ihnen die Planung aber etwas erschweren. Dennoch will sich der Wendler von nichts abbringen lassen, seine Laura zu heiraten. “Ich war noch niemals so verliebt wie jetzt”, schwärmt der 47-Jährige.