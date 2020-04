In Zeiten von Ausgangssperren und Co. vermissen wir unsere Besties mit jedem Tag mehr! Aber kein Grund um traurig zu sein, dank Videochats und den Wundern moderner Technik können wir jeden Quarantäne-Abend in etwas Qualitytime mit den Mädels verwandeln. Euch gehen bereits die Ideen aus und auch der Gesprächsstoff wird mittlerweile etwas dünn? Keine Sorge, wir liefern euch frischen Input für den perfekten Mädelsabend.

1. It’s Spa-Time

Es geht doch nichts über ein entspannendes Wellnessprogramm inklusive Gesichtsbehandlung und Massage gemeinsam mit der besten Freundin. Blöd nur, dass alle Wellnesstempel gerade geschlossen haben. Aber no problem! Holt euch die Entspannung einfach nach Hause. Badewanne einlassen, Gesichtsmaske rauf, Bestie anrufen und schon fühlt man sich wie in der Wellnessoase seines Vertrauens. Das tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Enjooooy!

via GIPHY

2. Battle of the Queens!

Schluss mit Langeweile in den ewig gleichen Videocalls! Wie wäre es mit Challenges, die ihr euch gegenseitig stellt oder sogar gemeinsam während des Telefonats meistert? Ein bisschen Inspiration gefällig? Gemeinsam mit A1now starten wir diese Woche die “Battle of the Queens-Week” und duellieren uns in diversen Disziplinen um den Sieg. Neugierig geworden? Dann checkt regelmäßig unseren Instagram-Account @missmagazin und verfolgt, wie wir aus den verschiedensten Kategorien von A1now die Gustostückerl für euch heraussuchen. Und das Beste: Am Ende des Tages entscheidet ihr wer als Sieger aus den Battles hervorgeht. Ihr wollt vorab schon mal abchecken, was auf uns zukommt? Dann schaut direkt auf www.a1now.tv vorbei. Funfaktor garantiert!

Foto: A1now

3. Shake it till you make it

Ausnahmsweise reden wir hier nicht vom Dancen (obwohl auch das eine gute Idee wäre 🤔). In diesem Fall sprechen wir von den richtigen Drinks für den perfekten virtuellen Mädelsabend. Schnell und lecker soll er sein! Da haben wir etwas für euch: Frosé! Noch nie gehört? Dann wird es höchste Zeit! Dafür wird Roséwein eingefroren und anschließend mit Zitronensirup und frischen Beeren gecrusht. 💗 Sooooo lecker und mega erfrischend. Wenn es doch lieber anti-alkoholisch sein soll empfehlen wir einen freshen Granatapfel-Grapefruit-Mocktail.

Diese Zutaten brauchst du dafür: 120 ml Grapefruitsaft, frisch gepresst, 60 ml Granatapfelsaft, 1 EL Limettensaft, 30 ml Sodawasser, 30 ml Kombucha, 1 Zweig Rosmarin Granatapfelkerne, Birkenzucker!

Cheers!



Christine Trant / Unsplash

4. Fun Fun Fun!

Wie wäre es mit einem klassischen Spieleabend? Nur eben…nicht ganz so klassisch wie wir ihn kennen. Aber zumindest die Spiele können die selben sein. Oldschool-Games wie „Stadt, Land, Fluss” oder „Mensch ärger dich nicht” funktionieren auch super in Videokonferenzen. Activity ist für größere Gruppen supergut geeignet. Tohuwabohu und Spaß inklusive! Die goldene Regel: Schummeln ist auch virtuell nicht erlaubt und jeder sollte sich dabei selbst an der Nase nehmen. Have fun!

via GIPHY

5. It’s movie time

Es gibt doch in Wahrheit nichts Schöneres, als in Flauschisocken und Jogginghose mit den BFFs auf der Couch zu knotzen und sich eine romantische Komödie oder etwas hardcore Trash-TV reinzuziehen. Nebeneinander zu gammeln ist jedoch gerade nicht drinnen, aber kein Grund traurig zu sein. Wie wäre es beispielsweise mit einem Filmabend via Videocall? So kann man sich trotzdem sehen und unnötigen Quatsch im Film mitkommentieren. Dafür genießen wir den nächsten “richtigen” Filmabend umso mehr. 😍 Film ab!

via GIPHY