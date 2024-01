Es gibt zwei Arten von Menschen: Diejenigen, die den Winter lieben und jene, die die düstere und kalte Jahreszeit einfach hassen. Das saisonale Stimmungstief ist für viele Menschen aktuell am Start und dementsprechend dominiert auch die schlechte Laune. Doch das muss nicht sein! Wir haben fünf Mood-Booster-Tipps für euch, mit denen ihr eure miese Laune im Winter garantiert bekämpfen könnt!

Mit diesen fünf Tipps könnt ihr eurem saisonalen Stimmungstief den Kampf ansagen.

Mood-Booster für den Winter

Während manche von uns den Winter lieben, verbringen andere ihre Zeit damit, in einem Stimmungstief zu leben. Schließlich zieht uns das kalte Wetter in Kombination mit wenig Tageslicht irgendwie runter. Und meistens verbringen wir unsere Tage hauptsächlich, die eisigen Temperaturen zu verteufeln und uns auf den Sommer zu freuen. Doch damit ist jetzt Schluss! Wir haben nämlich fünf hilfreiche Mood-Booster-Tipps für euch, mit denen ihre eure Stimmung garantiert verbessern könnt! Lust auf einen Switch von Bad-Mood zu Happy-Mood? Dann probiert es doch ganz einfach aus!

1. Musik an, Welt aus

Wenn das Stimmungstief einmal kickt, dann ist es nicht so einfach, sich wieder davon zu befreien. Dennoch ist es nicht unmöglich! Wir haben alle mit Sicherheit diesen einen Song, bei dem es uns schwerfällt, still sitzen zu bleiben, ohne unsere größten Dance-Moves auszupacken. Bingo! Genau dieses Lied wählt ihr, macht es an und tanzt dazu! Völlig egal, wie ihr dabei ausseht – in den eigenen vier Wänden fragt sich höchsten euer Haustier, was da jetzt los ist. 😀 Wählt für eure Tanz-Session stimmungsaufhellende Songs, die euch eure gute Laune spüren lassen. „Tanzen ist ein Gespräch zwischen Körper und Seele“, besagt ein Sprichwort – na dann lassen wir die Kommunikation mal fließen!

2. Für einen Moment alles herauslassen

Hand aufs Herz: Wie oft wolltest du dir schon einmal die Seele aus dem Leib schreien und hast es dann aber doch nicht getan? Manchmal gibt es Situationen im Leben, die uns herausfordern und uns sogar bis an unsere Grenzen bringen. Negative Emotionen und Gedanken stauen sich in uns an, bis wir nicht mehr damit umgehen können und schließlich unsere Laune darunter leidet. Als ob das nicht schon nervig genug wäre, kommen auch noch eisige Wettertemperaturen dazu, mit denen man sich plagen muss. Und schwuppdiwupp lässt das Stimmungstief grüßen. Damit sich diese Faktoren aber nicht mischen oder gar anstauen, haben wir einen besonderen Tipp für euch: Lasst für einen Moment einfach mal alles raus! Schreie, weine oder trampel mit deinen Füßen den Boden nieder. Egal wie absurd es dir vorkommen mag, lass deinen Emotionen den freien Lauf und siehe selbst, was passiert!

3. Gib dir selbst eine Umarmung

Umarmungen von unseren Liebsten sind etwas Wertvolles. Was aber noch viel schöner sein kann, sind Umarmungen, die wir uns selbst schenken! Daher hier ein kleiner Reminder für alle, die sich im Winter etwas bedrückter als sonst fühlen: Versucht es doch mal mit einer Selbstumarmung. Legt dafür eure rechte Hand aufs Herz und eure linke Hand um den Bauch und streichelt euch dabei selbst. Mit diesem Self-Love-Tipp fühlt ihr euch sofort besser und die Stimmung wird positiver, versprochen! 😉

4. Treffe deine Liebsten

Wenn das saisonale Wintertief mal wieder kickt, kann vor allem der Austausch mit unserer Familie oder unseren Freund:innen helfen. Auch wenn es im Winter nicht so viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten, wie im Sommer gibt, heißt das nicht, dass wir unsere sozialen Kontakte einschränken müssen. Dann treffen wir unsere Liebsten halt einfach Indoor. Egal ob im Kaffeehaus oder zum Essen, Quality-Time mit Friends & Family gilt als ultimativer Mood-Booster!

5. Me-Time

Was gibt’s Schöneres als Me-Time? Wir sind das ganze Jahr über verplant und suchen wie verrückt nach Lücken, in denen wir uns eine Auszeit gönnen können. Der Winter bietet sich dafür bestens an! Nachdem das Wetter eisig ist und sich ohnehin viele dazu entscheiden, sich lieber unter ihren kuscheligen Bettdecken zu verkriechen, nutzen wir diese Jahreszeit, um endlich mehr Zeit mit uns selbst zu verbringen. Dabei gilt: Jede:r definiert Me-Time für sich! Egal ob ein entspannter Abend in der Badewanne oder eine Lesestunde im Bett – Hauptsache, die Energiereserven werden wieder aufgefüllt und die Laune verbessert! Hört sich doch gut an, oder etwa nicht?