Eigentlich sollte die falsche Millionenerbin Anna Sorokin am Montagabend in einem Flieger nach Deutschland sitzen, doch noch befindet sich die 31-Jährige in New York. In letzter Minute schaffte sie es nämlich, ihrer Abschiebung zu entgehen.

Stattdessen bleibt Anna lieber noch im Gefängnis. Die Abschiebung soll laut ihrem Anwalt um einen weiteren Monat verschoben werden.

Anna Sorokin befindet sich noch in New York

Seit der Netflix-Dokumentation „Inventing Anna“ ist der Name Anna Sorokin alias „Anna Delvey“ wahrscheinlich allen von uns ein Begriff. Die Deutsch-Russin gab sich als falsche Millionenerbin aus und erschwindelte sich so einen luxuriösen Lebensstil auf Kosten Anderer. Insgesamt soll sich die Summe auf 275.000 Dollar belaufen, weshalb sie wegen Betrugs in den USA bereits eine Haftstrafe von vier Jahren absitzen musste.

Wegen guter Führung kam sie im Februar vergangenen Jahres wieder frei. Doch nur einen Monat später wurde sie erneut festgenommen, weil sie ihre Aufenthaltsgenehmigung in den USA überschritten hatte. Seitdem befand sich die Hochstaplerin in Haft eines Abschiebungszentrums und sollte Montagabend laut Berichten des Spiegels nach Frankfurt abgeschoben werden. Aber dazu ist es laut Medienberichten nie gekommen.

Abschiebung verhindert

In Deutschland sollte sie eigentlich auf freien Fuß kommen. Nach Angaben der US-Behörden befindet sich die 31-Jährige stattdessen aktuell aber immer noch in Gewahrsam der Einwanderungsbehörde. Denn Anna konnte ihre Abschiebung erfolgreich verhindern. Sie soll sich am Flughafen so heftig gewährt haben, dass die Fluggesellschaft sie nicht an Bord ließ, heißt es laut Medienberichten. Laut ihrem Anwalt Manny Arora soll ein neuer Antrag die Abschiebung um einen weiteren Monat verschieben.

Während sich ihr Anwalt um die bürokratischen Hürden kümmert, setzt die Betrügerin ihre Tour durch die Medienlandschaft fort. Aus dem Gefängnis heraus hat sie sogar einen Spotify-Podcast aufgezeichnet, in dem sie vehement bestreitet, eine Betrügerin zu sein.