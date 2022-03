Spätestens seit der Netflix-Verfilmung „Inventing Anna“ ist der Name Anna Sorokin aka Anna Delvey so ziemlich jedem ein Begriff. Die 31-Jährige gab sich in den USA als reiche Erbin aus und landete schließlich wegen Betrugs im Gefängnis.

Jetzt soll die deutsch-russische Betrügerin nach Deutschland abgeschoben werden, berichtet der Spiegel.

Anna Sorokin muss zurück nach Deutschland

Vor etwa einem Monat wurde Anna Sorokin in den USA aus dem Gefängnis entlassen. Dort saß sie seit 2019 ihre Haftstrafe wegen Betrugs ab. Anfang 2021 wurde sie schließlich entlassen, kurz darauf aber wieder festgenommen, weil ihre Aufenthaltsnussgenehmigung abgelaufen war, sie aber nicht ausreiste. Jetzt soll die 31-Jährige nach Deutschland abgeschoben werden. Wie der Spiegel berichtet, sei eine Abschiebung bereits diese Woche geplant. Ein Linienflug von New York soll Anna in Begleitung von US-Beamten in ihre Heimat zurückbringen.

Keine Haft in Deutschland

In Deutschland soll Anna Sorokin auf freien Fuß kommen, wie es im Spiegel-Bericht heißt. Denn die 31-Jährige wurde bereits in den USA wegen Betrugs verurteilt und hat ihre Haftstrafe bereits von 2019 bis 2021 abgesessen. Bis zuletzt hatte sie versucht, ihre Abschiebung nach Deutschland zu verhindern, doch die Behörden lehnten ihren Asylantrag ab.

Die deutsch-russische Hochstaplerin ging 2016 in die USA und gab sich dort als reiche Erbin Anna Delvey aus. Mit der Masche erschwindelte sich die Tochter eines russischen LKW-Fahrers dort ein Luxusleben, das andere für sie bezahlten. Insgesamt soll es sich um eine Betrugs-Summe von 275.000 Dollar handeln.

Neben der Netflix-Serie „Inventing Anna“, sollen demnächst auch ein Buch sowie ein Podcast erscheinen.