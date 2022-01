Neuer Monat, neue Streaming-Highlights! Auch der Februar versorgt uns wieder mit einigen packenden Serien und Filmen sowie Fortsetzungen unserer Lieblings-Shows. Wir haben für euch das Beste vom Besten zusammengesammelt und können es gar nicht erwarten, auf „Play“ zu drücken!

Was euch auf Netflix, Prime Video, Sky und Co alles erwartet, erfahrt ihr hier.

Die Serien-Highlights im Februar 2022

Na, seid ihr auch schon so gespannt, welche Serien wir im kommenden Monat so richtig hypen werden? Eines können wir jetzt schon sagen: Es sieht wirklich richtig spannend aus! Neben „Love Is Blind“ gibt es sicherlich noch viele weitere Highlights, über die wir noch ausführlicher sprechen müssen!

1. Februar

Raising Dion, Staffel 2 (Netflix)

A Discovery of Witches, Staffel 3 (Sky)

2. Februar

Dunkle Leidenschaft, Staffel 2 (Netflix)

Schitt’s Creek, Staffel 6 (Prime Video)

Pam & Tommy, Staffel 1 (Disney+)

3. Februar

Murderville, Staffel 1 (Netflix)

4. Februar

Süße Magnolien, Staffel 2 (Netflix)

Murder Nation, Doku-Serie (Sky)

Suspicion, Staffel 1 (Apple TV+)

6. Februar

Brooklyn Nine-Nine, Staffel 7 (Netflix)

10. Februar

Veleno – Die Stadt der verlorenen Kinder, Doku-Serie (Sky)

11. Februar

Love Is Blind, Staffel 2 (Netflix)

Inventing Anna, Staffel 1 (Netflix)

With Love, Staffel 1 (Prime Video)

16. Februar

Der junge Wallander, Staffel 1 (Netflix)

Dave, Staffel 2 (Disney+)

17. Februar

Space Force, Staffel 2 (Netflix)

Keeping Up With the Kardashians, Staffel 9-10 (Netflix)

18. Februar

The Cuphead Show! Staffel 1 (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel, Staffel 4 (Prime Video)

Severance, Staffel 1 (Apple TV+)

21. Februar

Diese Ochsenknechts, Doku-Serie (Sky)

23. Februar

Rick and Morty, Staffel 5 (Netflix)

Besos al aire: Küssen verboten, Staffel 1 (Disney+)

24. Februar

Shameless, Staffel 11 (Prime Video)

25. Februar

Vikings: Valhalla, Staffel 1 (Netflix)

Die Film-Highlights im Februar 2022

Um ehrlich zu sein, gibt es gerade tausend Gründe, warum wir uns sofort vor den TV kuscheln und am besten gar nicht mehr aufstehen wollen! Noch einen Grund mehr liefern die zahlreichen und wirklich vielversprechenden Filme, die ab kommendem Monat auf sämtlichen Streamingplattformen erscheinen.

1. Februar

Jackass 3 (Netflix)

Top Gun (Netflix)

Spider-Man 1 & 2 (Prime Video)

2. Februar

Der Tinder-Schwindler (Netflix)

Ein Kuss für die Brautjungfer (Sky)

4. Februar

Reacher (Prime Video)

Time Is Up (Prime Video)

11. Februar

Wie Jodie über sich hinauswuchs 2 (Netflix)

Love and Leashes (Netflix)

Bigbug (Netflix)

I Want You Back (Prime Video)

Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie (Sky)

16. Februar

American Pie: Das Klassentreffen (Prime Video)

17. Februar

Vergib uns unsere Schuld, Kurzfilm (Netflix)

18. Februar

Texas Chainsaw Massacre (Netflix)

Der Spion von nebenan (Sky)

X-Men Origins: Wolverine (Disney+)

20. Februar

Queen Pins (Prime Video)

21. Februar

Billionaire Boys Club (Sky)

22. Februar

Dieses bescheuerte Herz (Prime Video)

23. Februar

The King’s Man: The Beginning (Disney+)

The French Dispatch (Disney+)

24. Februar

Venom (Prime Video)

25. Februar