Gute Freunde sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Doch was, wenn uns die Freundschaft mit einer gewissen Person gar nicht so guttut, wie gedacht?

An diesen Anzeichen erkennst du, ob du dich in einer toxischen Freundschaft befindest.

1. Ihr gönnt euch eure Erfolge nicht

Dass wir Menschen uns ständig miteinander vergleichen, scheint in unserer Natur zu liegen. Wir sind selbstkritisch und dabei oft viel zu streng mit uns selbst. Problematisch wird es allerdings, wenn die Person an der du dich misst, eine deiner engsten Freundinnen ist. In einer wahren Freundschaft sollte es darum gehen, sich gegenseitig zu unterstützen und Erfolge gemeinsam zu feiern. Bereitet es dir allerdings jedes Mal Bauchschmerzen, wenn deine Freundin einen neuen Job ergattert hat oder toll in einem neuen Outfit aussieht, kann das eure Beziehung schädigen. Wie bei fast allen zwischenmenschlichen Problemchen gilt die goldene Regel: Communication is key! Redet über eure Freundschaft und die negativen Gefühle, die ihr verspürt.

2. Nach einem Treffen fühlst du dich schlechter als davor

Ob ein Mensch einem guttut oder nicht, erkennt man häufig daran, wie es einem kurz nach einem Treffen mit diesem geht. Wahrhaft gute Freunde schaffen es, dass sich ein regnerischer Montag wie ein sonniger Samstag anfühlt. Sie heben die Laune, geben einem Energie und lassen Sorgen verschwinden. Fühlst du dich nach einem Kaffee mit einer Freundin allerdings eher ausgelaugt und träge, solltest du eure Freundschaft vielleicht überdenken. Es gibt Menschen, die entziehen dir eher Energie als, dass sie dir welche geben, was dich auf Dauer runterziehen kann. Es lohnt sich also kurz nachdem du Zeit mit deinen Liebsten verbracht hast, dir deiner Gefühlslage kurz bewusst zu werden.

3. Du sitzt bloß auf der Ersatzbank

Dass die meisten Menschen mehr als nur eine Bezugsperson haben und mehrere Freundschaften gleichzeitig pflegen, ist üblich. Dass sie deswegen nicht immer Zeit haben, ist deshalb auch verständlich. Meldet sich eine Freundin aber nur bei dir, wenn es um einen Gefallen geht oder aber sie sagt eure Pläne regelmäßig ab, obwohl diese schon seit längerer Zeit bestehen, könnten dies Anzeichen für eine toxische Freundschaft sein. Jedem kommt mal was dazwischen, aber trotzdem hast du es verdient, auch mal erste Priorität zu sein.

4. Eure Freundschaft gleicht einem Kummerkasten

In einer Freundschaft ist es wichtig sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten füreinander da zu sein. Seine Sorgen zu teilen und auch mal über die weniger schönen Aspekte des Lebens zu reden gehört dazu, um eine Freundschaft auf eine tiefgründigere Ebene zu bringen. Stellst du aber fest, dass eine Freundin nur dann zu dir kommt, wenn es ihr schlecht geht, solltest du vorsichtig sein. Wenn dir Personen stundenlang mit ihren Problemen in den Ohren liegen, sich aber nie melden, wenn sie nicht gerade durch ein tiefes Tal gehen, grenzt das an Ausnutzung. Diese Personen sind auf der Suche nach jemandem, bei dem sie ihren Ballast abladen können, interessieren sich dabei aber nicht dafür, wie es dir geht. Das ist definitiv keine Basis für eine gesunde Freundschaft, sondern gleicht eher einem Kummerkasten.

5. Die Freundschaft hindert dich daran über dich hinaus zu wachsen

Gute Freunde geben dir Halt und führen dich wieder auf den rechten Weg, wenn du vom Pfad abgekommen bist. Wichtig ist dabei, dass dich deine Freunde dazu ermutigen, über dich hinauszuwachsen. Sie sollten dich nicht fesseln und an sich binden, sondern freudig dabei sein, wenn du nächste Schritte wagst. Planst du also einen Umzug in eine neue Stadt, einen Schulwechsel oder eine andere für dich wichtige Veränderung, sollten dich wahre Freunde nicht davon abhalten. Auch wenn Veränderungen bedeuten, dass man sich vielleicht weniger oft sehen kann, dürfen gute Freunde nicht vergessen, an dein Wohl zu denken. Es wäre egoistisch, einer Freundin, die vor einem neuen Lebensabschnitt steht, im Wege zu stehen.

Darum gilt: Such dir Freunde, die dich unterstützen, die Erfolge mit dir feiern, denen du wichtig bist und mit denen du durch Dick und Dünn gehen kannst!