Unter dem Hashtag #undertongue reiben TikTok-User derzeit ihre Finger an der Unterseite ihrer Zunge. Der Grund: Die Textur der Zunge kommt den meisten aus dem Schlafzimmer bekannt vor – sie soll sich wie ein Penis anfühlen!

Wer genau auf diesen skurrilen Fakt gekommen ist, ist übrigens unklar.

Ähnlichkeiten zwischen Zunge und Penis

Wer derzeit auf TikTok scrollt, stößt vermutlich ziemlich schnell auf Videos von jungen Frauen, die mit ihrem Finger unter der Zunge reiben. Was besonders zu Zeiten einer Pandemie ein wenig befremdlich aussieht, hat aber einen ziemlich dubiosen Hintergrund.

Denn die Frauen testen eine virale Theorie. Und zwar, dass sich die Unterseite der Zunge ähnlich wie ein Penis anfühlt. Das Reiben an der Zungen-Unterseite fühle sich also genau so an wie das Reiben an einem Penis – sagen zumindest die TikTok-Userinnen.

Zungen-Reiben geht viral

Für alle, die jetzt eifrig an der Zunge gerieben haben und sich fragen, wie sich dieses ähnliche Gefühl erklären lässt: Durch die Venen an der Unterseite und die ähnliche Muskelbewegung haben einige Zungen scheinbar eine verblüffende Ähnlichkeit zum Penis. Die Blutgefäße unter der Zunge fühlen sich anscheinend ähnlich an wie die Penis-Haut – das Zungenbändchen so wie das Vorhautbändchen.

Wer genau auf diesen Funfact gekommen ist – und vor allem wie – ist übrigens nicht klar. Die neue „Challenge“ geht jedenfalls derzeit auf TikTok viral. Unter dem Hashtag #undertongue gibt es schon zehntausende Videos von Leuten, die dem ganzen auf die Spur gehen wollen. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass sich alle davor gründlich die Hände waschen!