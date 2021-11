Im US-Bundesstaat Texas starben bei einem Konzert des Rappers Travis Scott mehrere Menschen. In der Menge: Die schwangere Kylie Jenner. Sie postet in ihrer Story auf Instagram trotz Unglück noch weiterhin fleißig ihre Videos. Und ihre Fans nehmen ihr das übel. Jetzt rechtfertigt sie sich dafür!

Kylie Jenner erklärte, man habe bis zum Ende des Konzerts nichts von den Todesfällen gewusst.

Acht Tote bei Konzert von Rapper Travis Scott

Es sind tragische Nachrichten aus den USA: Mindestens acht Menschen sind bei einem Auftritt von Rapper Travis Scott am vergangenen Freitagabend beim Astroworld-Festival in Houston im US-Bundesstaat Texas ums Leben gekommen. Der offenbare Grund: Massenpanik. Und unter den Zuschauern war auch Travis schwangere Freundin Kylie Jenner. Die 24-Jährige postete auf Instagram Fotos und Videos von dem Konzert – auch während der Katastrophe, die sich vor ihren Augen abspielte. Unter anderem teilte sie in ihrer Insta-Story auch ein Video, auf dem zu sehen ist, dass sich ein Krankenwagen mit Blaulicht durch die Menschenmenge kämpft. Dafür kassierte sie reichlich Kritik auf Social Media. Jetzt verteidigt Reality-TV-Star Kylie Jenner nicht nur ihren Freund, sondern auch sich selbst.

Kylie Jenner postete während Tragödie weiter Stories

Sie und ihr Partner seien am Boden zerstört, schrieb Kylie Jenner am Sonntag auf Instagram. Vor grauem Hintergrund ist in ihrer Story in weißer Schrift zu lesen: „Travis und ich sind erschüttert. Meine Gedanken und Gebete widme ich all jenen, die ihr Leben verloren haben, verletzt oder in irgendeiner Form durch die gestrigen Geschehnisse beeinflusst wurden. Das gilt auch für Travis, von dem ich weiß, dass ihm seine Fans und die Menschen in Houston sehr wichtig sind.“

Bild: Kylie Jenner / Instagram

„Wir haben nichts von den Vorfällen mitbekommen“

Die 24-Jährige ging auch auf die Kritik ein, die sie für einige Clips des Abends kassiert hatte. In den Videos war ein Krankenwagen zu sehen gewesen, der durch die Konzert-Menge fuhr: „Ich möchte klarstellen, dass wir nichts von den Vorfällen wussten, bis es nach der Show bekannt wurde. In keiner Welt hätten wir weiter gefilmt oder performt!“ Ihre Nachricht beendet die Unternehmerin mit einer Beileidsbekundung und den Worten: „Ich werde für die Heilung aller beten, die betroffen sind.“

Das auf zwei Tage angelegte Festival war CNN zufolge von Scott organisiert worden. Insgesamt sollen am Freitag rund 50.000 Menschen bei dem zweitätigen Festival anwesend gewesen sein. Neben der Performance von Travis Scott waren unter anderem Auftritte von SZA, Bad Bunny, und 21 Savage geplant. Kylie Jenner besuchte das Event gemeinsam mit ihrer 26-jährigen Schwester Kendall. Die beiden blieben unverletzt.