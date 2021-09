Auf Instagram gibt Milliardärin Kylie Jenner den Start von “Kylie Baby” bekannt. Die Pflegeserie soll vegan und hypoallergen sein.

Für die Werbebilder hat sich Kylie von ihrer Tochter Stormi Vestärkung geholt.

Kylie Jenner verkauft jetzt auch Baby-Pflegeprodukte

Haarshampoos, Blubberbad und Body Lotion: Kylie Jenner startet mit “Kylie Baby” ein neues Unternehmen in ihrem Imperium. Diesmal dreht sich alles um Haut- und Haarpflege von Babys und Kleinkindern. Der Fokus der Linie sollen vegane, natürliche Inhaltsstoffe sein. Kylie Baby setzt auf pflanzliche und hypoallergene Wirkstoffe ohne Tierversuche. Die Linie soll ab 28. September online erhältlich sein. In dem ersten Drop werden ein Shampoo, ein Conditioner, eine Body Lotion und ein Seifenschaum-Badezusatz verkauft.

Von Kinderärzten getestet

Auf ihrer Webseite erklärt Jenner: “Daran habe ich mehr als drei Jahre lang gearbeitet und es war so schwer, ein Geheimnis daraus zu machen. Ich bin so froh, dass es endlich da ist!” Getestet wurden die Produkte aber nicht nur von Tochter Stormi, sondern auch von Kinderärzten.

“Die Badezeit war schon immer unsere gemeinsame Zeit und mein Lieblingsteil des Tages. Es ist so toll, dass wir jetzt diese Produkte haben, die meine Tochter mit mir zusammen entwickelt hat, um unsere Badezeit noch besonderer zu machen“, schreibt Jenner weiter.

Verrät Kylie hier das Geschlecht von Baby Nr. 2?

Die neuen Produkte kommen kurz nachdem Kylie ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben hat. Anfang des Monats postete sie ein Video auf Instagram, in dem sie erste Eindrücke ihrer Schwangerschaft teilte.

Auf dem Werbefoto für “Kylie Baby” posiert sie jetzt gemeinsam mit Tochter Stormi in einem blauen Kleid. Einige Fans glauben deshalb, dass Kylie mit den Bildern subtil auf das Geschlecht des zweiten Kindes hinweisen möchte. “Jemand bekommt einen Jungen”, schreibt etwa eine Userin. Andere betonen jedoch, dass die Fotos bereits älter sind und Jenner zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht schwanger war oder erst sehr kurz. Ob hinter der Theorie also etwas Wahres steckt, werden Fans wohl doch nicht so schnell erfahren.