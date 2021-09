Ja, Kylie Jenner erwartet wieder Nachwuchs. Und DAS soll gefälligst auch die ganze Welt sehen! Erst vor einer Woche machte die Unternehmerin ihre Schwangerschaft öffentlich und bereits jetzt setzt sie Fashion-Statements!

Verführerisch und stilvoll durch die Schwangerschaft? Kylie zeigt vor wies geht!

So sexy und elegant ist Kylie Jenners Schwangerschaftslook

Schwangerschaft heißt langweilige Umstandsmode? Für Kylie Jenner definitiv nicht! Erst vor wenigen Tagen gab die 24-Jährige ihre Schwangerschaft bekannt. Da die Unternehmerin ihre erste Schwangerschaft geheim hielt, freuen wir uns jetzt um so mehr darüber, dass Kylie ihren Babybauch der ganzen Welt präsentiert. Und es wäre nicht Kylie Jenner, wenn sie das nicht äußerst extravagant tun würde.

Ihre erste Wahl: Weißes Leder

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt im Mutterschaftslook setzt sie auf einen smarten All-White-Look. Ihr sexy weißes Lederkleid mit tiefem V-Ausschnitt war hauteng und betonte ihren wachsenden Bauch. Dazu trug sie einen weißen Leder-Trenchcoat und eine futuristische Sonnenbrille im “Matrix“-Look. Wir geben zu, bequem sah das Outfit nicht gerade aus, aber Kylie Jenner ist auch außerhalb der Schwangerschaft nicht gerade für ihre gemütlichen Looks bekannt. Dafür beweist die Unternehmerin bereits bei ihrem ersten Auftritt, wie sie ihrem Stil auch mit Babybauch treu bleibt.

Bauchfrei zur Galerie-Führung

Letzten Freitag kam die Kosmetik-Unternehmerin dann zu einer privaten Galerie-Führung des Labels „The Revolve“ im Rahmen der Fashion Week sogar bauchfrei. Mit einem leuchtend orangefarbenen Trenchcoat, den sie mit einer übergroßen Lowrise-Jeans und einem Krawattenoberteil kombinierte, zog die Selfmade-Milliardärin alle Blicke auf sich. Perfekt abgerundet wurde der Street-Chic-Look mit einer Louis Vuitton Handtasche, spitzen Absätzen und Goldschmuck. In dem Outfit absolvierte die 24-Jährige dann auch ihren ersten Red-Carpet-Auftritt seit ihrer Schwangerschaftsverkündung.

Ein Hauch von Nichts

In bester Kardashian-Manier zeigte sich Kylie Jenner bei der Fashion Week in New York dann auch noch in einem durchsichtigen Body-Suit aus schwarzer Spitze und zog mit Sicherheit alle Blicke auf sich. Zu dem Einteiler trug sie einen schwarzen Mantel und spitze Schuhe.

Dir kommt der Look jetzt etwas bekannt vor? Tatsächlich könnte man meinen Kylie hat sich da etwa ein altes Umstandsoutfit von ihrer großen Schwester geliehen. Denn Kim Kardashian trug bereits im Jahr 2015 bei einer Gala ein sehr ähnliches Outfit.