In dieser Zeit brauchen wir dringend ein echtes Feelgood-Gericht. Und was würde da besser passen als ein klassisches Mac and Cheese.

Und das Beste daran ist, dass dieses Essen nicht nur alle Probleme verschwinden lässt und richtig gut schmeckt, es ist auch noch super easy zum Zubereiten:

Zutaten

500g Makkaroni





2 TL Butter





2 TL Mehl





250ml Milch





180g Käse (60g Cheddar, 60g würziger Käse)





55g Crème fraîche





Salz

Zubereitung