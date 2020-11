Nachdem Pietro Lombardi erst kürzlich auf Instagram bestätigt hatte, dass es zwischen ihm und seiner neuen Freundin Laura bereits kriselt, gehen die beiden nun getrennte Wege. Wie er die Trennung verarbeitet, zeigt er den Fans in seinen Insta-Storys.

Der 28-Jährige sucht Zuflucht in seiner Musik.

So verarbeitet Pietro Lombardi die Trennung von Laura

Erst vor zwei Monaten machten Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria ihre Beziehung öffentlich. Doch nun ist das Liebesglück auch schon wieder vorbei. Nachdem Pietro noch vor zwei Wochen bestätigt hatte, dass es zwischen den beiden kriselt, geht das Paar seit Ende Oktober endgültig getrennte Wege.

Pietro Lombardi / Instagram

“Laura und ich sind kein Paar mehr”, bestätigte der Sänger die Trennung via Instagram. Man habe sich gemeinsam dazu entschieden, die Beziehung zu beenden, so der 28-Jährige. Pietro lenkt sich jetzt mit seiner Musik und seinem Sohn Alessio ab, wie er aktuelle in seiner Insta-Story schreibt.

Laura ist verletzt

Auch Laura meldete sich bereits via Instagram bezüglich der Trennung bei ihren Fans. Die 24-Jährige sei ebenfalls sehr traurig über da Liebes-Aus. Allerdings hätten die beiden mit der Zeit einfach gemerkt, dass sie zu verschieden seien, erzählt sie ihren Fans. “Klar, ich bin verletzt und es ist nicht einfach mit der momentanen Situation umzugehen, aber ich bin ein ziemlich optimistischer Mensch.”, so die Influencerin.