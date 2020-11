Es ist gar nicht so leicht einen anderen Menschen aufzumuntern. Manchmal reicht ein kleines falsches Wort und schon hat man alles schlimmer gemacht. Doch manche Menschen haben einfach eine Begabung und schaffen es immer wieder ihre Freunde aufzumuntern und zu ermutigen.

Diese drei Tierkreiszeichen muntern immer alle anderen Menschen auf:

Löwe

Der Löwe hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Sobald er merkt, dass mit den Menschen, die ihm wichtig sind, etwas nicht stimmt, tritt er sofort aus seinem Rampenlicht und hilft. Dabei ist ihm eines besonders wichtig: Die gedrückte und deprimierte Stimmung muss verschwinden. Und dafür zieht er alle Register – Von peinlichen Geschichten, die einen zum Lachen bringen, bis hin zu motivierenden Worten, die einem wieder Kraft schenken. Seine Freunde aufzumuntern ist für den Löwen eine Passion geworden und obwohl er es meistens nicht schafft die Probleme zu lösen, bringt er seine Freunde immer zum Lachen.

Schütze

Der Schütze genießt sein Leben, übernimmt gerne das Ruder und lässt alles stehen und liegen, wenn seine Freunde ihn brauchen. Sobald er ein Problem erkennt, dass für seine Freunde unlösbar scheint, versucht er alles, um es zu reparieren. Dabei steckt er besonders viel Energie rein. Und genau das ist es auch, was seine Freunde so sehr an ihm schätzen. Er versucht nicht mit netten Worten aufzumuntern, sondern löst das Problem und ermutigt seine Freunde weiterzumachen. Ein echter Problemlöser eben. Allerdings wirkt er manchmal auch zu passioniert dabei und wenn es keine Lösung gibt, verzweifelt auch der Schütze gerne einmal selbst.

Fische

Auch Fische zählen zu jenen Sternzeichen, die sehr positiv denken und es immer wieder schaffen, ihr Umfeld aufzumuntern, wenn die Stimmung mal schlecht ist. Sie können die Probleme ihrer Freunde unglaublich gut nachempfinden. Manchmal weinen sie sogar mit ihnen gemeinsam. Das gibt ihren Freunden das Gefühl, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind und ihre Emotionen berechtigt sind. Daher ist die mitfühlende Art der Fische sehr ermutigend für andere.