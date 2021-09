Der Handel mit Kryptos wie Bitcoin, Ethereum & Co. ist offenbar tierisch leicht, wie gerade ein Hamster aus Deutschland beweist. Seit Juni ist “Mr. Goxx” am Kryptomarkt unterwegs und hat prozentual mehr Gewinne als Star-Investor Warren Buffet zu verbuchen.

Mr. Goxx: Ein tierisch guter Krypto-Star

Der Handel mit Kryptowährungen kann ganz schön kompliziert sein. Zudem muss man ständig am Ball bleiben, um die täglichen Entwicklungen zu verfolgen. Das war auch einem deutschen Haustierbesitzer oder Besitzerin zu viel. So übergab dieser kurzerhand seine Finanzgeschäfte an seinen Hamster Mr. Goxx. Dieser kann nun, wann immer ihm danach ist, von seiner Schlafstätte ins Homeoffice rüber spazieren. Dort erwarten ihn zwei Tunnel mit der Aufschrift Buy oder Sell, ein Hamsterrad und ein kleiner Schreibtisch.

@mrgoxx/Twitter

Der Krypto-Hamster läuft dann erstmal eine Runde im Rad, dem sogenannten “intention wheel”, um zu bestimmen, mit welcher der Kryptowährungen er handeln will. Spaziert er anschließend durch einen der beiden Tunnel, wissen seine menschlichen Unternehmenspartner, ob gekauft oder verkauft werden soll. Der Einsatz liegt jeweils bei 20 Euro. Und der tierische Trader scheint einen guten Job zu machen. Wie seine Halter via Twitter mitteilen, habe er am 12. Juni 2021 mit 326 Euro gestartet und konnte mittlerweile einen Gewinn von knapp 20 Prozent verbuchen. Und das Beste daran: Wir können ihm dabei zuschauen.

Livestream aus dem Hamster-Office

Wer die Geschäfte des erfolgreichen Trading-Nagers verfolgen will, kann dies auf Youtube und der Streaming-Plattform Twitch tun. Und wie es sich für einen erfolgreichen Kryptohändler gehört, besitzt Mr. Goxx auch einen eigenen Twitter-Account. Wer sich jetzt Sorgen um den kleinen Mr. macht, den können wir beruhigen. Hier liegt kein Fall von missbräuchlicher “Hamsterarbeit” vor. Mr. Goxx kann über seine Officezeit frei entscheiden. Da der Nager gerne Nachtschichten einlegt, sorgen seine Halter mit einer Nachtsichtkamera dafür, dass sein natürlicher Tag-Nacht-Rythmus nicht gestört wird.