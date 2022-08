Sechs Jahre ist es mittlerweile her, seitdem One Direction eine „Pause“ und damit das bisherige Band-Aus ankündigten. Doch aktuelle Interviews und Social Media Interaktionen geben Fans jetzt Hoffnung: Folgt doch noch die lang ersehnte Reunion?

Wir haben ein paar Hinweise, dass One Direction tatsächlich vor einer Reunion stehen – und Gründe, warum es doch eher unwahrscheinlich ist.

Pro: Zayn covert einen One Direction Song

Für Fans war es ein absoluter Trauertag, als Zayn Malik 2015 One Direction verließ. Umso schöner ist die jetzige Überraschung, dass ausgerechnet er sich in den Sozialen Medien mit einem Cover der Single „Night Changes“ meldet. Ein Song, der in den vergangenen Wochen immer wieder auf TikTok viral ging und offenbar auch Zayn acht Jahre nach der ersten Veröffentlichung nicht aus dem Kopf geht.

Übrigens: Es ist nicht das erste Mal, dass Zayn 2022 zurück zu seinen 1D-Wurzeln kehrt – im Juni gab er ein Snippet der Single „You and I“ auf Instagram zum besten. Das kann doch kein Zufall sein, oder?

Pro: Louis liked den Song

Das Cover allein ist aber nicht der einzige Grund für Euphorie unter den 1D-Stans. Denn ausgerechnet Louis Tomlinson hat dem Post ein Like gegeben. Öffentliche Interaktionen der Bandmitglieder wurden in den vergangenen Jahren immer seltener; umso schöner ist es jetzt für Fans, dass Louis in aller Öffentlichkeit seine Unterstützung für Zayn zeigt.

Und dann auch noch ausgerechnet bei einem One Direction Cover – will der Sänger damit etwa eine Anspielung auf eine mögliche Reunion machen? Wenn es nach einigen Fans auf Twitter geht, ist das wohl einer der eindeutigsten Beweise, dass die Jungs bald wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Während manche sich noch von dem ersten Annäherungsversuch via Instagram-Like erholen, planen andere deshalb schon mental ihre Outfits für die Reunion-Tour.

I seriously doubt my heart will be able to handle an announcement of a One Direction reunion in any capacity 😩I can barely handle an Instagram like! — Danielle 🍯 (@tommostyles88) August 16, 2022

LOUIS LIKED ZAYNS NIGHT CHANGES COVER ON INSTAGRAM



I REPEAT WE HAVE A ZOUIS INTERACTION pic.twitter.com/Rq4U2kPVsC — Is there a 1D reunion today? (@Are1DBackToday) August 16, 2022

me at the one direction reunion tour: pic.twitter.com/dcPknoqJcd — shae hrts ena🪐 (@Ioverofminehs) August 12, 2022

Pro: Alle äußern sich positiv zu einer One Direction Reunion

Aber nicht nur die Fans scheinen auf eine Reunion zu hoffen. Auch die Bandmitglieder selbst äußerten sich in den vergangenen Wochen und Monaten auffällig positiv (und ungewohnt häufig) zu einer möglichen Wiedervereinigung. Harry Styles erklärte im „Spout Podcast“ Ende Juli etwa, dass er eine Reunion „wirklich schön“ fände. „Ich denke, wenn es einen Moment gibt, in dem wir es auf die richtige Art und Weise tun können, dann wäre das großartig“, erklärte er. Ist jetzt vielleicht genau dieser Moment gekommen?

Auch Louis Tomlinson erklärte gegenüber dem Fernsehsender „Sunrise“, dass er zwar nicht weiß, wann es zu einer Wiedervereinigung kommt, er aber definitiv darauf hoffe. „Ich wäre wirklich sehr überrascht, wenn wir eines Tages nicht [wieder zusammenkommen]. Es wäre eine Verschwendung“, betont er ebenfalls Ende Juli.

Listen, we are gonna get a one direction reunion sooner than you think! And I am not ready but at the same time I am SO ready! — Rose and Dagger🌹🗡️ (@__roseanddagger) August 16, 2022

Kontra: Liam Paynes Eskapaden

Während sich Louis, Harry und Zayn also durchaus interessiert zeigen, gibt es einen, der in den vergangenen Wochen und Monaten so einige Teenager- (und Ex-Teenie-) Herzen gebrochen hat: Liam Payne. Denn in einem Podcast mit dem Influencer Logan Paul lästerte Liam nicht nur über einige Bandmitglieder, sondern behauptete auch, dass er der erfolgreichste der fünf Jungs war und er eigentlich immer als Frontman der Band geplant war.

Liam Payne believes his debut solo single ‘Strip That Down’ outsold the other One Direction members:



“First song, billion streams. I think it outsold everybody within the band.” pic.twitter.com/Gr3c5UEczP — Pop Base (@PopBase) June 1, 2022

Hmm… das sei mal so dahingestellt. Fakt ist, dass er mit diesen Aussagen viele Directioners ganz schön gekränkt hat. Und auch wenn er in der Vergangenheit immer wieder betont hatte, dass er eine Reunion toll fände, bleibt die Frage: würden die Fans ihn jetzt überhaupt noch akzeptieren? Auf Twitter scheint der Wunsch derzeit eher zu sein, Liam aus der Reunion rauszuhalten.

a one direction reunion with zayn and without liam, where do i sign? — 𝓙𝓾𝓭𝓲𝓽 🦋 baptised by H (@hesmnds) August 16, 2022

Kontra: Harry Styles ist Harry Styles

Seien wir einmal ehrlich: Von allen Bandmitgliedern hat Harry Styles mit Abstand die steilste Karriere seit dem Band-Aus geschafft. Er ist nicht nur erfolgreicher Musiker, sondern auch Stilikone und Schauspieler. Harrys Terminkalender ist wohl minütlich verplant und zwischen seiner Tour, Promotion für die nächsten Filme und unzähligen Fotoshootings für Magazincover scheint es doch eher unwahrscheinlich, dass der Brite auch noch Zeit für eine Reunion mit seinen Ex-Bandmitgliedern hat.

Auch wenn er sich zu einer Wiedervereinigung positiv äußert – wie soll das zeitlich möglich sein?

One direction's reunion is gonna be like pic.twitter.com/7hO483tDBV — Shru☕ (@ShrutiNautiyal9) August 10, 2022

Kontra: Vielleicht geht es nur um ein bisschen One Direction Nostalgie

Die erste Single der Briten – „What Makes You Beautiful“ – wurde am 11. September 2011, also vor fast elf Jahren, veröffentlicht. Es wäre also schon fast ein zu gut geplanter Zeitpunkt für eine Reunion, oder? Vielleicht sind die Jungs nach so vielen Jahren auch einfach nostalgisch geworden.

Oder sie wissen, dass so ein bisschen Euphorie auch ihre persönlichen Karrieren ankurbeln kann. Schließlich haben alle Bandmitglieder eigene Projekte, Alben und Touren, die es zu vermarkten gilt. Und wie lockt man Fans besser auf die eigenen Social Media Accounts als mit einer eventuellen baldigen Reunion-Ankündigung?

Vielleicht steckt dahinter aber auch einfach nur die Euphorie vieler Fans und die nicht enden wollende Hoffnung, dass es doch noch zu einer Wiedervereinigung der fünf Jungs kommt!

Was sagt ihr: Folgt eine One Direction Reunion? Ja – es ist einfach der perfekte Zeitpunkt! Nein, das sind alles nur Zufälle!

Quiz Maker – powered by Riddle