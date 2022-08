Eigentlich wollte eine Frau aus dem US-Bundesstaat Nevada nur ein hübsches Haus für sich und ihre Familie kaufen. Kostenpunkt: Rund 600.000 Dollar. Doch stattdessen gehörte ihr plötzlich die ganze Nachbarschaft. Dafür sollte sie allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen. Denn insgesamt sollte sie 50 Millionen Dollar dafür hinblättern.

Eine Panne, die der Frau kurzzeitig immerhin 84 Häuser verschaffte.

Frau will Haus kaufen und bekommt ganze US-Nachbarschaft

Menschen machen Fehler. Einer hat jetzt dazu geführt, dass eine Frau aus den USA kurzzeitig die Besitzerin einer ganzen Nachbarschaft im Bundesstaat Nevada war. Wie das passieren konnte? Eigentlich wollte die Amerikanerin nur ein hübsches Einfamilienhaus im Wert von fast 600.000 US-Dollar kaufen. Als sie die dafür benötigten Dokumente dann bei der Steuerbehörde einreichte, folgte auch schon der Schock. Anstatt einer guten halben Million, sollte sie plötzlich 50 Millionen US-Dollar dafür zahlen.

Dafür bekam sie jedoch nicht nur ein Haus, sondern gleich die ganze Nachbarschaft. 84 Häuser waren insgesamt im Besitz der Frau. Wie die örtliche Zeitung Reno Gazette Journal berichtet, war ein simpler Tippfehler Schuld an der Panne. So wurden der Frau nämlich statt ihres eigenen Hauses, auch die Gebäude zahlreicher anderer Personen überschrieben – keines davon stand jedoch zum Verkauf. Es braucht also nur ein paar simple Tastenkombinationen und schon kann man jemanden zum finanziellen Oberhaupt einer gesamten Gegend machen …

Derartige Pannen sind nicht selten

Allerdings wollte die Frau weder 84 Häuser besitzen, noch war sie in der Lage 50 Millionen Dollar dafür zu bezahlen. Also musste diese offensichtliche Panne so schnell wie möglich rückgängig gemacht werden. Denn sonst hätte der Dame der persönliche Bankrott gedroht und sie hätte wohl keine Freude mit dem Erwerb ihres Grundstückes (Singular!) gehabt. Glücklicherweise konnte der Fehler ohne bürokratischen Aufwand aus der Welt geschaffen werden.

Denn laut einer Gutachterin war in diesem Fall „ziemlich klar, dass ein Fehler gemacht wurde“. So konnte das Unternehmen, das sich um die Häuser kümmerte, das Versehen schnell und ohne viel Aufwand rückgängig machen. Es sei jedoch nicht das erste Mal, dass so etwas passiere, wie die Gutachterin gegenüber der örtlichen Zeitung verrät. Missgeschicke dieser Art kämen aufgrund von „Copy & Paste“-Fehlern sogar ziemlich häufig vor. Dass jemand aber gleich eine ganze Nachbarschaft versehentlich erwirbt, ist jedoch eher selten.