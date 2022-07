Whittier in Alaska ist eine Kleinstadt, in der nicht gerade viel los ist. Aber jetzt wurde der Ort zum TikTok-Hit. Denn fast alle der 300 Einwohner leben unter einem Dach. Selbst die Kirche und der Supermarkt befinden sich in dem Gebäude.

Und nur ein Weg führt in die Stadt hinein und wieder hinaus

Deshalb wurde ein Wohnhaus in Alaska zum TikTok Star

Die Kleinstadt Whittier ist nicht gerade eine Stadt, die Rummel gewohnt ist. An warmen Sommertagen verirren sich gelegentlich kleine Kreuzfahrtschiffe in den Hafen, die ein paar Tagestouristen auswerfen. Diese machen ein paar Schnappschüsse von der ganz reizenden Hügel-Landschaft, um dann vor Einbruch der Dunkelheit schnell wieder das Weite zu suchen. Im Winter lässt sich in Whittiers Umgebung niemand blicken, der nicht gerade gezwungen ist, bei minus 20 Grad nach draußen zu gehen. Die Einwohner führen ein ruhiges Leben an dem kalten Küstenort. Doch jetzt ist ihre Stadt aufgrund eines TikTok Videos plötzlich in aller Munde. Und das alles wegen eines Gebäudes.

Der Begich Tower wurde 1957 erbaut, um dort sämtliche Mitarbeiter der US-Armee im Zweiten Weltkrieg unterzubringen. Bis 1960 wurde Whittier von der Armee genutzt, danach wurde es von der Stadt übernommen und zu einem Appartementkomplex umgebaut. Von außen betrachtet, sieht das Hochhaus ziemlich gewöhnlich aus. Was dem Haus zu seinem Fame verholfen hat ist, dass was sich darin befindet. Denn in dem 14-stöckigen Gebäude leben so gut wie alle der mehr als 300 Einwohner. Und diese müssen ihr Haus nicht mal verlassen, um in die Kirche, zur Polizeistation, dem Rathaus, den Supermarkt, zur Post oder ins Fitnessstudio zu gehen. Und selbst für die Schule müssen die Kids im bitterkalten Winter nicht vor die Tür. Die örtliche Schule ist über einen Tunnel mit dem Haupthaus verbunden.

Nur ein Weg führt nach Whittier

Ziemlich ungewöhnlich, aber es wird noch seltsamer: Den der Weg nach Whittier führt direkt unter einem Berg hindurch in einen Tunnel, der mehr als 3 Kilometer lang ist. Und dieser Tunnel wird nachts geschlossen, sodass die Stadt bis zum Morgen abgeschnitten bleibt. Der Grund für diese Lebensform ist ziemlich pragmatisch. Die Stadt und ihre Einwohner sparen Geld, indem sie ihre Energiekosten teilen. Denn während der Begich Tower mit lediglich zwei Wärmepumpen auskommt, würde ein Einfamilienhaus eine eigene Pumpe benötigen, um es mit Wärme zu versorgen. Bei den kalten Wetterbedingungen ein wesentlich kostensparender Faktor. Auch für die Familie von Jenessa Lorentz.

Sie lebt mit ihrer Familie in dem Haus und teilte ihren Wohnstil mit ihrer TikTok Gemeinschaft. Und bald hatte sie Millionen an Aufrufen und in etwa so viele Fragen. Zum Beispiel zur Datingsituation in Whittier. „Niemand geht hier wirklich aus, weil wir alle zusammen aufgewachsen sind und das wäre irgendwie komisch“, erzählt Jenessa in ihren Videos. Und wer jetzt Bock hat seine nächste Reise nach Whittier zu planen hat Glück. Im Begich Tower gibt es auch Hotelzimmer ;-).