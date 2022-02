Und einfach so… ist es mit dem Staffelfinale am Donnerstag noch nicht vorbei. Eine Dokumentation zur Serie soll Fans ab dem 3. Februar Einblicke hinter die Kulissen geben. Wer von euch also geglaubt hat, dass „And Just Like That“ vorbei ist, hat sich geirrt.

Einen Trailer zur Doku gibt es auch schon.

„And Just Like That“ bekommt eine Dokumentation

Wer gerne einen Blick hinter die Kulissen des „SATC“-Spin-offs werfen möchte, hat ab Donnerstag, den 3. Februar, die Chance dazu. Während die erste Staffel von AJLT am Donnerstag ein Ende findet, können Fans noch ein kleines bisschen länger am New Yorker „SATC“-Lifestyle festhalten. Mit der Dokumentation können Fans sich auf Interviews mit den Serienmachern, Produzenten, Autoren und den Darstellern freuen. Selbstverständlich sprechen unter anderem auch die Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis darüber, wie es ist nach 20 Jahren wieder ans „SATC“-Set zu kommen.

Was womöglich besonders für die Fashionistas unter den „SATC“-Fans interessant ist: Auch die Kostümbildner Molly Roger und Danny Santiago sprechen über ihre Arbeit und Inspiration zu den Outfits.

Zweite Staffel noch nicht offiziell bestätigt

Am Donnerstag müssen wir uns mit der letzten Folge des Revivals wieder von unseren Lieblings-New-Yorkerinnen verabschieden. Offiziell wurde die Serie nämlich noch nicht um eine zweite Staffel verlängert. „Wir werden mit Sicherheit ein Gespräch darüber führen. Aber wir haben noch nichts entschieden oder getan“, sagte Casey Bloys, Chief Content Officer von HBO gegenüber dem US-Magazin Vulture. Es ist also noch nichts in Stein gemeißelt.

Fans und Kritiker konnte das Reboot bisher allerdings nicht wirklich überzeugen. Sie kritisieren vor allem die oberflächlichen Handlungsstränge und die fehlende Tiefe der Seriencharaktere. Es bleibt also abzuwarten, ob die Serie eine zweite Chance bekommt. Für den Produzenten Michael Patrick King fühlte sich die Produktion von „And Just Like That“ jedenfalls wie der Anfang von etwas an.