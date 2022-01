Das gab es bei „Sex and the City“ noch nie: In der 8. Folge von „And Just Like That“ sind erstmals Penisse in der Serie zu sehen. Völlig unzensiert! Was sich die Macher dabei gedacht haben und ob eine Prothese zum Einsatz kam, erfahrt ihr hier.

Achtung, es folgen Spoiler zur 8. „And Just Like That“-Folge!!!

„And Just Like That“: Darum werden plötzlich Penisse gezeigt

Wir wissen nicht wie es euch geht, aber uns will einfach die neue Folge von „And Just Like That“ nicht aus dem Kopf gehen. Und das nicht wegen der Miranda-Steve-Story (zumindest nicht nur), sondern vor allem wegen der Penisse. Ja, an all diejenigen, die Folge 8 noch nicht gesehen haben, ihr habt richtig gelesen!

So much penis in this episode that I was not prepared for. #AndJustLikeThat pic.twitter.com/TiUhEUXh6C — 𝕽𝖔𝖓𝖈𝖎𝖘𝖈𝖔 (@roncisco) January 20, 2022

Soviel nackte Haut hätten wir nun wirklich nicht in „And Just Like That“ erwartet. Erst recht nicht, da Samantha nicht mehr dabei ist. (Jaaaa, selbst nach acht Folgen sind wir immer noch nicht über Kim Cattrall’s Austieg hinweg)

Aber schon klar, wie der Name der Vorgänger-Serie schon vermuten lässt, geht es bei Carrie, Miranda und Co. sehr häufig um Sex. Aber, dass uns da tatsächlich ein Penis entgegen baumelt, kommt dann doch eher selten vor. Um genauer zu sein, gar nicht! Zumindest können wir uns nicht mehr daran erinnern. Wie kann es also sein, dass uns in Episode 8 gleich zweimal ein Gemächt präsentiert wird? Das haben nun die Macher der Serie in einem Interview verraten.

Ist es eine Prothese?

Kurz zu der Story: Bei Charlotte (Kristin Davis) scheint das Sexleben noch ziemlich aktiv zu sein. Sie will gerade ihren Harry (Evan Handler) oral verwöhnen und holt sein bestes Stück rau, als Tochter Lily in der Tür zum Badezimmer steht und die kleine Nummer abrupt beendet. Charlotte schlägt ihr buchstäblich die Tür vor der Nase zu. In dem Moment wird erstmals Harrys Penis im „SATC„-Universum gezeigt. Und nun fragen sich alle: Echt oder Fake?

Wie Produzent Michael Patrick King im Podcast “ And Just Like That… The Writers Room“ verriet, handelte es sich dabei tatsächlich um eine Penisprothese. Der Fokus soll nämlich auf der beachtlichen Größe seines Gemächts liegen. Und das habe einen ganz bestimmten Grund.

„Harry soll einen beachtlichen Penis haben“

„Ich entschied, und viele Leute stimmten mir da zu, dass er einen beachtlichen Penis haben würde. Denn eines der Dinge, die Charlotte über Harry in SATC sagt, ist, dass sie ein großartiges Sexleben haben“, erklärte Showrunner Michael Patrick King. Wobei dieser an der Stelle auch nochmal betonte, dass ein gutes Sexleben natürlich nicht automatisch von der Penisgröße abhängt.

„Sie (Charlotte) ist irgendwie abgestoßen davon, aber sie will ihn auch. Es war für uns nicht genug, dass wir, wie oft in anderen Serien, das einfach passieren lassen, ohne den Penis zu zeigen“, fügte er noch hinzu. Tja, damit wäre diese Rätsel jetzt auch geklärt.

Und wer aufgepasst hat, dem dürfte nicht entgangen sein, dass vorhin von Penissen die Rede war – also Mehrzahl! Kurz nach Harrys frontale Nacktszene sieht man nämlich gleich einen weiteres Gemächt in voller Pracht. Das Handtuch vom Lover von Carries Nachbarin rutscht im Flur herunter. Wer sich die Folge also noch gar nicht angesehen hat, sollte dies spätestens jetzt tun, es lohnt sich!