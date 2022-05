Gute Nachrichten für alle, die es hassen, morgens das Bett herzurichten. Laut mehreren viralen TikTok-Videos sollen wir das nämlich ab sofort besser nicht mehr tun. Denn dadurch können sich Staubmilben scheinbar leichter vermehren und so unserer Gesundheit schaden!

Wie jetzt, wir sollen unser Bett einfach verschmuddelt zurücklassen? Klingt verlockend! Aber was genau steckt da wirklich dahinter?

Deshalb solltet ihr laut TikTok euer Bett nicht herrichten

Eigentlich gehört es zu unserer täglichen Routine, unser Bett morgens nach dem Aufstehen wieder herzurichten (ok, tun wir mal so, als ob 😉 ). Dabei streichen wir brav unsere Bettdecken glatt und schütteln unsere Kissen aus. Aber TikTok behauptet nun, wir sollten diese Gewohnheiten, die uns von klein auf anerzogen wurden, jetzt wohl noch einmal überdenken. Denn mehrere virale TikTok-Videos warnen nun davor, dass das Bett zu machen unserer Gesundheit schadet. Wie etwa auch TikTok-User @sherifelsahly in einem Clip erklärt.

Auf unseren Betten leben nämlich Staubmilben, die wir dort „gefangen halten“, wenn wir die Bettdecke direkt nach dem Schlafen über dem Leintuch ausbreiten und nicht einfach zum Auslüften aufgeschlagen lassen. Dadurch können sich die kleinen Tierchen leichter vermehren und so vor allem für Allergiker zum Problem werden. Deshalb rät der TikTok-Creator, die Bettwäsche lieber unordentlich auf dem Bett liegenzulassen. Auf diese Weise können Schweiß-, Staub- und Bakterienreste, die sich über die Nacht dort angesammelt haben, leichter abziehen.

TikTok: „Lasst euer Bett unordentlich!“

Auch andere TikToker raten davon ab, das Bett zu machen. So zum Beispiel @yolkfather und @osilashealth. „Wenn ihr morgens als Erstes euer Bett macht, wird die Feuchtigkeit eingeschlossen. Euer Bett wird zum Zuhause für bis zu 1,5 Millionen Hausstaubmilben, die Allergene produzieren können“, bestätigt auch Ernährungsberaterin Osilas Health. Zugegeben, kein besonders appetitlicher Gedanke.

Bedenkt man, welcher Schmutz sich auf unseren Laken tummelt (abgestorbene Hautzellen, Schweiß, Sabber, Haarprodukte, etc.) dann wird offensichtlich, weshalb es so wichtig ist, diese auslüften zu lassen. Die Milben fühlen sich nämlich in feuchter Umgebung besonders wohl. Wenn wir unser Bett stattdessen unordentlich – oder besser gesagt aufgeschlagen – zurücklassen, dann kommen diese Milben an die frische Luft und bekommen Sonnenlicht, wodurch sie absterben.

So oft sollten wir unser Bettbezug wechseln

Dass unser Bett zur Brutstätte von unzähligen Milben, Bakterien und Keimen werden kann, ist uns jetzt klar. Ab sofort werden wir unser Bett nicht mehr machen! Aber was können wir noch tun, damit wir uns in unserem Bett kuschelig warm und wohlfühlen können? Regelmäßiges Wechseln der Bettbezüge ist und bleibt das A & O.

Generell sollten wir unsere Bettbezüge alle zwei bis drei Wochen waschen. Denn Fakt ist, jeder Mensch verliert nachts bis zu zwei Liter Wasser. Wer nachts besonders viel schwitzt, was im Sommer oft vorkommt, kann die Bettwäsche sogar jede Woche neu beziehen.

Werdet ihr euer Bett ab sofort unordentlich lassen? Ja klar. Einfacher geht’s wohl kaum. Nein, die Unordnung halte ich nicht aus.

