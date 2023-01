Wann ist es Zeit für den ersten Kuss? Beim ersten Kennenlernen, nach dem ersten Date oder doch erst ein bisschen später? Wenn es nach der TikTokerin Kyndel Grove geht, ist die Antwort klar: Der erste Kuss ist jener bei der Hochzeit. Denn sie will diesen für ihren Ehemann aufsparen.

In einem Video erklärt sie, warum ihr der erste Kuss so wichtig ist.

Sich für die Ehe „aufsparen“ 2.0

Sich für die Ehe „aufzusparen“ ist ein Konzept, das jahrhundertelang Gesellschaften prägte und auch heute noch für manche sehr wichtig ist. Gemeint ist mit diesem „Aufsparen“ immer der erste Geschlechtsverkehr. Vor allem bei Frauen gilt die Jungfräulichkeit dann als wichtiges Gut, das die Frau für „den Einen“ – also den Ehemann – aufbewahren soll.

Ein Konzept, das viele Menschen auch heute noch leben. Sei es aus religiösen Gründen, aufgrund familiärer Traditionen oder einfach, weil die Personen sich ganz sicher sein wollen, bevor sie mit jemandem schlafen. Es könnte dann also der ultimative Vertrauensbeweis sein, eine Entscheidung beider Partner:innen, dass sie nur einander wollen.

Erster Kuss erst am Hochzeitstag

Dass man dieses Konzept aber noch weiter auf die Spitze treiben kann, zeigt derzeit die TikTokerin Kyndel Grove. Denn in einem Video erklärt sie: Sie spart sich ihren ersten Kuss für ihren zukünftigen Ehemann auf. Sie möchte in ihrem Leben also nur eine einzige Person küssen – und zwar erst dann, wenn sie mit dieser Person auch verheiratet ist. „Ich bin fast 24 und mein Freund und ich – er ist mein erster Freund – sind seit fast zwei Jahren zusammen und haben uns noch nie geküsst“, erzählt sie in dem Video.

Kyndel ahnt, dass dieses Konzept für viele wohl nur schwer vorstellbar ist und erklärt deshalb auch gleich die Gründe, warum sie und ihr Freund sich bisher noch nie geküsst haben. „Wir sind Christen. Wir sparen uns für die Ehe auf, und wir haben Grenzen“, schildert sie. „Ich möchte niemanden küssen, es sei denn, er ist mein Ehemann, weil ich glaube, dass das etwas Besonderes ist.“ Sie und ihr Freund seien dadurch auf nichts Physisches angewiesen, um ihre Beziehung zu stärken oder voranzubringen, betont sie. Und genau darauf ist die 23-Jährige stolz. Letztendlich stellt sie deshalb auch klar: Kritik von anderen lässt sie kalt!

Verwirrung und Zuspruch auf TikTok

Online sorgt ihr Lebensstil für ziemlich unterschiedliche Reaktionen. Manche Leute können etwa nicht nachvollziehen, wie die Beziehung ganz ohne körperliche Komponente aussieht. „Schüttelt ihr euch zur Begrüßung dann die Hand“, fragt etwa ein User in den Kommentaren. Doch gleichzeitig gibt es in den Kommentaren viele Menschen, die Kyndel für ihre Entschlossenheit loben und betonen, wie wichtig es ist, dass eine Beziehung auch ganz ohne körperliche Komponente funktioniert. „Ich wünschte, ich wäre als Kind so schlau gewesen wie du jetzt“, schreibt etwa eine Nutzerin. Eine andere betont: „Es ist dein Leben und ich hoffe, du bist glücklich!“

Übrigens: Kyndel ist nicht die einzige Frau, die sich ihren ersten Kuss bis zur Ehe aufheben möchte. Online sprechen viele darüber, dass sie auch ihren ersten Kuss für die Ehe aufsparen wollen. Bethany Beal, die gemeinsam mit ihrer besten Freundin Kristen Clark den YouTube-Kanal „Girl Defined“ hat, machte etwa schon vor einigen Jahren öffentlich, dass sie mit ihrem ersten Kuss bis zu ihrem Hochzeitstag warten will. Die Hochzeit – inklusive erstem Kuss – wurde dann als Livestream mit den Fans geteilt.

Und auch unter Kyndels Video finden sich zahlreiche User:innen, die ebenfalls mit ihrem ersten Kuss warten wollen, bis sie vor dem Altar stehen. „Mein Mann und ich haben uns nie geküsst, als wir uns gedatet haben. Unser erster Kuss war am Altar. Wir haben uns zwei Jahre lang gedatet, waren acht Monate lang verlobt und sind jetzt schon seit zwei Jahren verheiratet“, verrät etwa eine Userin.

Der erste Kuss am Hochzeitstag: Könntet ihr euch das vorstellen? Ja, warum denn eigentlich nicht! Das ist doch ein großer Vertrauensbeweis. Nein, mir ist das Körperliche in einer Beziehung schon sehr wichtig!

