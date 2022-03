Was Kanye West derzeit auf Instagram aufführt, ist mehr als nur fragwürdig. Dieser Meinung ist offenbar auch Instagram selbst. Denn seine Postings haben nun Konsequenzen. Nachdem er „Daily Show“-Moderator Trevor Noah rassistisch beleidigt hatte, wurde er nun für 24 Stunden auf Instagram gesperrt.

Der Rapper habe mit seinen Äußerungen nämlich gegen Richtlinien der Plattform verstoßen.

Kanye West für 24h auf Instagram gesperrt: Verstoß gegen die Richtlinien

Die ständigen Online-Angriffe gegen Kim Kardashian, Pete Davidson und viele mehr, werden dem Musiker jetzt zum Verhängnis. Laut einem Sprecher von Meta habe der Rapper mehrmals gegen die Richtlinien zu Hassreden, Mobbing und Belästigung verstoßen. Die Konsequenz: Er darf nun 24 Stunden lang weder posten noch kommentieren oder andere Aktionen durchführen. Doch das ist nicht alles. Wenn nötig, werde die Social Media Plattform sogar noch weitere Schritte einleiten, heißt es.

Rassistische Beleidigung gegen Trevor Noah

Comedian Trevor Noah hatte sich in seiner Show am Dienstag zum Umgang des Rappers mit Ex-Frau Kim Kardashian geäußert. „Kim tut einem vielleicht nicht leid, weil sie reich und berühmt ist“, sagte Noah in der Daily Show, „aber was sie durchmacht, ist erschreckend und zeigt, was so viele Frauen durchmachen, wenn sie sich entscheiden zu gehen“. Das ließ Kims Ex nicht auf sich sitzen und antwortete prompt mit einem Posting auf Insta, das inzwischen bereits gelöscht wurde.

Er postete ein Foto des Komikers und ersetzte in der Caption den Songtext von „Kumbaya“ mit rassistischen Beleidigungen. Der Daily Show-Moderator reagierte auf den Insta-Post und sagte, dass er den Rapper als Musiker zutiefst bewundere, allerdings mache er sich aufrichtig Sorgen um ihn und seine Familie.

Kanye selbst reagierte bislang nicht auf die Instagram-Blockade.