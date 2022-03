GNTM-Fans dürfte wohl eine Sache bei der letzten Folge nicht entgangen sein: Kandidatin Inka war in der Umstyling-Episode kein einziges Mal zu sehen. ProSieben erklärt, was es mit Inkas plötzlichem Verschwinden auf sich hat.

Folgt bei Inka nun noch ein nachträgliches Umstyling?

GNTM: Eine Kandidatin fehlt bei Umstyling-Episode

Das große Umstyling bei GNTM gehört zu den beliebtesten Folgen der Staffel. Und auch in diesem Jahr gab das Styling-Team von Heidi Klum ihr Bestes, um den Models einen neuen Look zu verpassen. Während die einen Rotz und Wasser heulen, weil sie einen giftgrünen Bob bekommen, erkunden die anderen die Luxus-Villa in den Hollywood-Hills. Doch eine Kandidatin war in der kompletten Folge nicht zu sehen!

Die Gruppe wurde in der sechsten Folge geteilt: die einen bekamen ein Umstyling, die anderen GNTM-Kandidatinnen durften schon in ihre Los-Angeles-Villa ziehen. Doch was einigen TV-Zuschauern auffiel: Die 19-jährige Inka war weder in der einen, noch in der anderen Model-Gruppe zu sehen.

Aufgeklärt wurde ihr Fernbleiben in der Sendung nicht. Viel mehr kommentierten die Fans auf den Social-Media-Plattformen und fragten sich, wo die 19-Jährige geblieben ist. War Inka vielleicht sogar zu unnauffällig, und wurde deshalb heimlich rausgekickt? Auf Twitter und Instagram wird jedenfalls schon heiß diskutiert und spekuliert. Also schreitet der Sender mit ein.

Sender klärt auf

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats veröffentlichte Prosieben dann ein Statement und verrät den wahren Grund hinter Inkas Verschwinden. „Sie musste leider ein wenig länger in Quarantäne bleiben“, teilte der Sender mit. Trotzdem müssen sich die Fans keine Sorgen machen, denn schon bald bekommen sie Inka endlich wieder ein wenig mehr zu Gesicht. „Am nächsten Donnerstag ist sie wieder mit dabei“, heißt es seitens des Senders.

Auch Inka selbst äußerte sich vor wenigen Stunden zu ihrem Fernbleiben und schreibt auf ihrem Insta-Account: „Hier 2 Bilder aus meiner Quarantänezeit. Mir war soo langweilig.. was soll man da auch sonst machen außer ein paar Fotos zu schießen.“

Wird Inka auch noch umgestylt?

Das große Umstyling fand zwar schon statt, aber es könnte auch in der nächsten Folge zu einem Friseurbesuch kommen. Die Vorschau der Folge vom 17. März zeigt nämlich: Ein weiteres Model erhält nachträglich ein Umstyling. Bestätigt hat ProSieben noch nichts, das Umstyling scheint aber ziemlich wahrscheinlich tatsächlich Kandidatin Inka zu treffen. Wie der Trailer zeigt, bekommt nämlich ein Model mit dunkelblonden Haaren eine Haarveränderung – was ja durchaus auf Inka zutreffen würde. Ob es wirklich die 19-Jährige trifft, erfahren wir dann heute Abend.

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.