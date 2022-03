Theresia Fischer ist durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ bekannt geworden. Schon damals sorgte sie mit der Nachricht, dass sie sich ihre Beine um 8,5 Zentimeter verlängern ließ, für Schlagzeilen. Jetzt will sie sich erneut unters Messer legen.

Und der Grund dafür ist ziemlich außergewöhnlich …

Theresia Fischer lässt sich ihre Beine verlängern – zum zweiten Mal

2019 hat Theresia Fischer mit ihrer Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Zur Erinnerung: Sie hat die gesamte Staffel über mit ihrem Stoff-Murmeltier Herbert gekuschelt, in der Finalshow geheiratet und während einer Sendung erzählt, dass sie sich ihre Beine um 8,5 Zentimeter verlängern ließ.

Damals erklärte sie, aus welchem Grund sie sich für die Beinverlängerung entschieden hat: „Ich wurde in der Schule und auch in der Uni viel gemobbt, wurde im wahrsten Sinne des Wortes ‚klein‘ gemacht. Deswegen habe ich mich irgendwann zu der OP entschlossen und habe den Eingriff bis heute nicht bereut, weil er mein Selbstwertgefühl unheimlich gestärkt hat.“

Jetzt ist es für die 29-Jährige aber an der Zeit, sich erneut unters Messer zu legen und ihre 113 Zentimeter langen Beine NOCH länger machen zu lassen. Diesmal sei der Grund für die OP aber kein vermindertes Selbstwertgefühl, sondern, dass sie nun ein „gesundes Anatomiebild“ haben möchte. Doch das ist nicht der einzige Grund …

Längere Beine für besseren Sex

Im Gespräch mit RTL verrät Theresia: „Ich will meine Beine am Unterschenkel um ca. sechs Zentimeter verlängern lassen.“ Durch ihre ohnehin schon sehr langen Beine habe sie aktuell Schwierigkeiten auf „High Heels oder Schlittschuhen“ zu laufen. Und auch beim Sport gestalten sich so manche Übungen schwerer, als sonst.

Ein weiterer Grund, warum das Model ihre zweite Beinverlängerung für unbedingt notwendig hält: „Außerdem gehen gewisse Sex-Stellungen nicht“, so die 29-Jährige. „Ich kann nicht in die Hocke gehen, falle immer nach hinten um. Außerdem habe ich im Bett keine Flexibilität und muss die Beine immer sortieren.“

Wer sich jetzt fragt, wie eine derartige Operation aussieht: „Bei so einer OP werden die Oberschenkelknochen von innen durchgesägt, dann Teleskopstäbe auf beiden Seiten eingeführt, die jeden Tag selbstständig um einen Millimeter verlängert werden“, erklärt das Model. Der Eingriff soll noch im März stattfinden.

Was sagt ihr zur Beinverlängerung? Find ich super – warum auch nicht?! Total unnötig und gefährlich …

