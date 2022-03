Nicht immer ist alles so glamourös, wie es scheint. Das beweist Bella Hadid in letzter Zeit immer wieder. Bereits im November postete sie ein mit Tränen überströmtes Foto von sich und erzählte von ihren schweren Depressionen. In einem neuen Interview spricht sie nun auch über ihre Unsicherheiten, die ihr Aussehen betreffen. Aufgrund ihrer Komplexe legte sie sich bereits im jungen Alter von 14 Jahren unters Messer.

Heute bereut sie diese Entscheidung.

Bella Hadid legt sich mit 14 das erste Mal unters Messer

Lange hat Bella Hadid es abgestritten: Hat der Beauty-Doc bei ihrem Gesicht nachgeholfen? Immerhin hat sich ihr Look in den vergangenen Jahren doch deutlich gewandelt. Bisher dementierte das Model ganz vehement diese Gerüchte. Nun aber ruderte Bella zurück und verrät, dass sie sich bereits vor elf Jahren ihre Nase korrigieren ließ.

Im Interview mit Vogue gesteht die 25-Jährige jetzt, dass sie sich bereits im zarten Alter von 14 Jahren einer Nasen-OP unterzog. „Ich wünschte, ich hätte die Nase meiner Vorfahren behalten“, gab die Ex von The Weeknd jetzt zu. Im gleichen Atemzug betont sie aber, dass sie keine weiteren Eingriffe hat vornehmen lassen.

„Habe nie Filler benutzt“

Zudem betont sie auch, sie habe nie Filler benutzt. „Die Leute sagen, ich hätte mein Gesicht völlig verunstaltet, nur weil es ein Bild von mir als Teenager gibt, auf dem ich aufgedunsen aussehe.“, so Bella. Sie führt weiter aus: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt auch nicht mehr so ​​aussiehst wie mit 13, oder? Ich habe noch nie Filler verwendet.“

Auch unter Beauty-Docs ist Bella Hadid Gesprächsthema. So behaupten etwa manche, das Model habe sich ganz klar einem Cat-Eye-Lift unterzogen. Doch auch dem widerspricht die 25-Jährige ganz deutlich: „Wer auch immer denkt, dass ich meine Augen geliftet habe oder wie auch immer es genannt wird – das ist Gesichtstape! Der älteste Trick, den es gibt“. So oder so fragen sich ihre Fans nun aber: Wie kann es überhaupt sein, dass sich ein Mädchen bereits mit 14 Jahren für die Schönheit unters Messer legt?

Mutter Yolanda steht in der Kritik

In den sozialen Medien wird Bella Hadids Mutter Yolanda nun scharf kritisiert, weil sie ihrer damals noch minderjährigen Tochter erlaubt hat, eine Nasenkorrektur machen zu lassen. Viele beschuldigen die Mutter des Models sogar, die damals 14-jährige Bella dazu ermutigt zu haben, ihr Aussehen zu verändern.

Die 58-Jährige ist bekannt dafür, die Runway-Karrieren ihrer beiden Töchter Bella und Gigi Hadid eifrig zu pushen. Zudem war Yolanda Hadid, die früher selbst als Model tätig war, in der Vergangenheit schon unter Beschuss geraten, weil sie Gigi angeblich dazu anstachelte, abzunehmen.