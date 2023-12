Vor wenigen Wochen kam es zu einem tragischen Zwischenfall auf einem Konzert von Weltstar Taylor Swift in Rio de Janeiro. Eine 23-jährige Frau starb nach dem Auftritt der US-Musikerin. Jetzt steht die Todesursache fest: Offenbar erlitt der Fan eine Hitzeerschöpfung, die er nicht überlebte.

Der Konzert-Veranstalter soll die Mitnahme von Wasser trotz tropischer Temperaturen verboten haben.

Fan-Tod nach Taylor-Swift-Konzert: Todesursache steht fest

Der 17. November war ein dunkler Tag für Taylor Swift, ihre Fans und die Familie und Freunde einer 23-jährigen Frau, die nach dem Konzerts ihres Idols in Rio de Janeiro gestorben ist. Zu diesem Zeitpunkt herrschten in Brasilien tropische Temperaturen, weshalb die junge Frau bereits vor Beginn der Show über Unwohlsein klagte. Als sie schließlich ins Krankenhaus transportiert wurde, verlor sie den Kampf um ihr Leben.

Jetzt ist bekannt, woran der Taylor-Swift-Fan gestorben ist. Wie unter anderem The Associated Press unter Berufung auf den Autopsiebericht meldet, sei die 23-Jährige an den Folgen einer Hitzeerschöpfung gestorben. Dadurch soll es zu einem Kreislaufversagen sowie zu einer Lungenblutung gekommen sein, wie es weiter heißt.

59 Grad: Veranstalter verbietet Mitnahme von Wasser

Wie es zu dem tragischen Zwischenfall kam? Laut Medienberichten erreichte die Temperatur im Nilton-Santos-Stadion während der tropischen Hitzewelle in Rio bis zu 59 Grad. Der Veranstalter soll den 60.000 Besucher:innen beim ersten der geplanten sechs Taylor-Swift-Konzerte die Mitnahme von Wasser verboten haben. Mit fatalen Folgen.

Nach dem tragischen Todesfall meldete sich der Konzert-Veranstalter mit einem Statement zu Wort: „Wir erkennen an, dass wir zusätzlich zu all dem, was wir getan haben, alternative Maßnahmen hätten ergreifen können“, so der Chef der Firma Time For Fun, Serafim Abreu. Schattenspender in Außenbereichen oder das Konzert auf eine Uhrzeit mit weniger hohen Temperaturen zu verlegen, hätte demnach hilfreich sein können.

Taylor Swift gibt Spende an Eltern des verstorbenen Fans

Nach dem Todesfall meldete sich auch Taylor Swift mit emotionalen Worten auf Social Media. „Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber mit gebrochenem Herzen sage ich, dass wir vorhin einen Fan verloren haben“, schrieb die Musikerin damals auf Instagram. „Ich bin am Boden zerstört“, so die 34-Jährige. Das zweite Konzert ihrer „Eras Tour“ in Brasilien wurde aufgrund der traurigen Umstände auch um zwei Tage verschoben.

Um die Hinterbliebenen des verstorbenen Fans zu Unterstützen, hat Taylor einige Familienmitgliedern zu einer ihrer anderen Shows in Brasilien eingeladen. Etwa zehn Tage nach dem tragischen Tod traf die Sängerin unter anderem den Vater der jungen Frau. Wie People berichtet, spendete Taylor auch einen Betrag an die Eltern der Verstorbenen.