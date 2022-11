Den Beauty-Trend Skin Slugging kennen wir ja bereits. Zur Erinnerung: dabei wird das Gesicht über Nacht in Vaseline gehüllt, um für möglichst viel Feuchtigkeit auf der Haut zu sorgen. Aber habt ihr schon mal was von Nail Slugging gehört? Wer mit brüchigen Nägeln zu kämpfen hat, sollte jetzt gut aufpassen.

Denn der TikTok-Trend verspricht geschmeidige Nagelhaut.

Neuer „Slugging“-Trend am Vormarsch

Viele Beauty-Addicts schwören auf „Slugging“. Wer noch nie davon gehört hat: Slugging wird vom englischen Wort „slug“ abgeleitet, was so viel wie Nacktschnecke heißt. Der Trend stammt ursprünglich aus Südkorea, und avancierte auf TikTok binnen kürzester Zeit zum absoluten Gamechanger in Sachen Hautpflege. Bei der Methode wird das Gesicht vor dem Schlafen mit Vaseline eingecremt. Der Clou dahinter: Vaseline fügt der Haut zwar keine Feuchtigkeit zu, aber sie schließt Wirkstoffe und Feuchtigkeit über Nacht ein und sorgt für einen extra Glow am Morgen.

Mittlerweile gibt es unterschiedliche „Slugging“-Methoden. So bleiben beim Hair Slugging Öl oder Conditioner für längere Zeit auf dem Haar und lässt trockene Haare oder Kopfhaut wieder glänzen. Jetzt ist aber eine ganz neue Slugging-Variante am Vormarsch – und die betrifft unsere Nägel.

Das steckt hinter dem Nagelpflege-Trend

Wer regelmäßig die Nägel lackiert oder auch Press-on- oder Gel-Nägel trägt, der weiß, wie beansprucht und ausgetrocknet die Nägel samt Nagelhaut auf Dauer sein können. Und vor allem jetzt im Herbst und Winter neigen wir, dank Kälte und trockene Heizungsluft, eher zu strapazierter Nagelhaut. Das Problem: je trockener die Nagelhaut, desto eher neigt sie dazu, zu splittern und zu reißen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir unsere Nägel in den kalten Wintermonaten richtig hegen und pflegen. Eine intensive Pflege-Routine muss also her – und da kommt jetzt der neueste Slugging-Trend, das Nail Slugging, ins Spiel.

In einem viralen TikTok-Video erklärt der wohl bekannteste Vertreter dieser Methode, Dermatologe und Harvard-Absolvent Dr. Charles: „Wir alle wissen, dass Acrylate aggressiv sein können und die Nägel beschädigen. Das Nagelhaut-Slugging kann dabei helfen, brüchige Nägel wieder zu stärken und sie vor Wasserverlust zu schützen.“

Den Kommentaren unter dem Video zufolge, dürften den Trend auch schon einige ausprobiert haben. So schreibt eine Userin zum Beispiel: „Ich mache das regelmäßig“. Eine andere schreibt gar, dass sie auch ihre Fußnägel „sluggt“. Aber wie genau funktioniert der Trend?

So funktioniert Nail Slugging

Klar, zum Aufpäppeln der Nägel kann man zwar Nagel-Öl benutzen, doch wenn die Pflege noch intensiver sein soll, dann solltet ihr euch an das Nail Slugging wagen. Im Grunde funktioniert der neue Nagelpflege-Trend nach dem gleichen Prinzip wie die Variante für Haut und Haar.

Und damit sehr trockene Nagel-Haut wieder geschmeidig wird, benötigt ihr nur zwei Dinge: ein Nagelhautöl und Vaseline. Nachdem ihr das Öl in eure Nägel einmassiert habt, legt ihr mit der Vaseline nach. Wer will, lässt die beiden Produkte über Nacht einwirken – Baumwollhandschuhe nicht vergessen! Am Morgen danach wischt ihr einfach die Produktreste ab – et voilà. Ihr könnt euch über perfekt gepflegte Nägel freuen. Da bekommt der Schönheitsschlaf eine ganz neue Bedeutung!