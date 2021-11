Winter is coming! Und mit ihm leider auch die trockene Heizungsluft und die ungemütliche Kälte vor der Tür! Da kann es natürlich leicht passieren, dass unsere Haut im Gesicht fahl und müde wirkt. Was meistens fehlt: Glow! Oder anders ausgedrückt: Feuchtigkeit.

Hier kommen unsere besten Tipps für einen strahlenden Teint im Winter.

So bekommt deine Haut den ultimativen Glow im Winter

Der Winter kann so schön sein! Wären da nicht die lästigen Begleiterscheinungen dieser Jahreszeit, wie: fahle Gesichtshaut, rissige Lippen, die schuppige Nasenspitze vom vielen Schnäuzen….die Kälte und die warme Heizungsluft entziehen unserer Haut leider Feuchtigkeit. Umso wichtiger ist daher die richtige Pflege! Denn ein gesunder Glow im Gesicht lässt unsere Haut gleich viel frischer aussehen. Sag Hallo zu einem gesunden Teint, denn wir verraten dir, wie dein Gesicht auch im Winter prall und strahlend aussieht.

1. Die Haut von toten Schuppen befreien

Im Winter haben wir oft das Gefühl, dass unsere Haut kein Peeling braucht, weil wir uns eh gerne daheim verkriechen und nicht viel rauskommen. Aber in Wirklichkeit führen Winterwetter und Co. zu abgestorbenen Hautzellen. Dies wiederum verstopft die Follikel und wirkt als Barriere für die Ausstrahlung der Haut. Peele deine Haut daher zweimal pro Woche, um die abgestorbene Hautablagerungen loszuwerden. Ein Peeling hilft auch, die Wirksamkeit von Seren und Feuchtigkeitscremes zu steigern und so den perfekten Feuchtigkeitsgehalt aufrechtzuerhalten. Dabei bleibt es dir überlassen ob du dich für ein chemisches (Säure) oder ein physisches Peeling entscheidest.

Das Liquid Peeling mit 2% BHA (Salicylsäure) entfernt sanft Talg und abgestorbene Hautschüppchen. Die schnell einziehende Flüssigkeit enthält Grüntee-Extrakt, der stark antioxidativ und hautberuhigend wirkt. Die perfekte Vorbereitung für eine intensive Pflege. Erhältlich für rund 27 Euro zum Beispiel bei Douglas.

Im Übrigen freuen sich auch deine Lippen über ein Peeling. So ein Lippen-Peeling kannst du auch ganz einfach selbst machen. Für eine einfache Variante brauchst du lediglich Zucker und Olivenöl. Hier findest du auch noch Alternativen 😉

2. Die perfekte Feuchtigkeitscreme

Nach dem Peelen sollte die Haut mit viel Feuchtigkeit versorgt werden. Ein pralles, frisches Hautbild – aus dem Englischen bekannt als Beauty-Trend „Dewy Skin“ – erzeugt ihr mit einem leichten Produkt, das gleichzeitig wie ein Wasserspender für die Haut wirkt. Aber Obacht bei der Wahl deines Moisturizers, denn: Bei Minusgraden friert Wasser ja bekanntlich. Das Gleiche passiert mit dem Wasser in einer normalen Hautpflegecreme: Es gefriert in der Kälte, wenn du die Creme im Gesicht hast. Das bedeutet: Je höher der Wasseranteil einer Creme, desto weniger geeignet ist sie für den Winter. Also such dir am besten einen reichhaltigen Moisturizer. Wie diesen hier von Temt. Die reichhaltige feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme beruhigt und pflegt strapazierte Winterhaut. Erhältlich für 49 Euro.

Und auch hier: Lippen nicht vergessen! Lippen sind sehr empfindlich und neigen schnell zum Austrocknen, was zu spröden und rissigen Lippen führen kann. Ideal für die ganze Saison: Der lavera SOS Help Lippenbalsam schützt die Lippen wirksam vor dem Austrocknen im Winter. Erhältlich für rund 4 Euro zum Beispiel bei DM.

3. Masken für den Glow

Während die Tagescreme im Winter weniger Feuchtigkeit und mehr Öle enthalten sollte, da sich bei Minusgraden sonst mikroskopisch feine Frostkristalle auf der Hautoberfläche bilden können, versorgen Masken mit einem Extra an Feuchtigkeit. Spezielle Glow-Texturen enthalten dafür einen Cocktail an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien, die den Teint wie von innen heraus strahlen lassen.

Am besten eignen sich dazu Masken mit Hyaluronsäure, wie beispielsweise die Hyaluronic Acid Sheet Mask von Croma. Diese gibt’s hier für rund 26 Euro.

4. Öl in die Foundation mischen

Wer gerne eine Foundation nutzt, kann für den Frische-Look mit einem leichten Gesichtsöl nachhelfen. Dazu mischst du einfach wenigen Tropfen des Öls zu deiner üblichen Fondation. So scheint die Haut deines Gesichtes stärker durch und erhält einen natürlichen Glanz. Dadurch wirkt die Haut natürlicher und du musst trotzdem nicht auf ein ebenmäßigeres Hautbild verzichten.

Das Rose Hip Seed Oil von The Ordinary eignet sich zum Beispiel bestens dafür. Erhältlich bei Douglas für ca. 8 Euro.

5. Immer wieder einsprühen

Zu guter Letzt gibt’s noch einen ultimativen Tipp! Am besten du besprühst dein Gesicht regelmäßig mit einem leichten Face Spray. Ein paar Spritzer genügen. Im Laufe des Tages kannst du deine Haut immer wieder mit dem Produkt erfrischen. Das sorgt für einen strahlenden Glow für zwischendurch.

Dieser hier von Aesop erfrischt nicht nur die Haut, sondern belebt mit seinem Duft nach Rosenblüte und Bergamotteschale auch noch die Sinne. Perfekt also für die müde Jahreszeit! 😉