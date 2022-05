Sich um andere zu kümmern und Rücksicht zu nehmen, das zeichnet uns als Menschen aus! Aber manchmal ist auch ein gesunder Egoismus wichtig. Denn phasenweise neigen wir dazu, uns selbst zu vernachlässigen. Manche Sternzeichen befinden sich laut Horoskop gerade in solch einer Phase.

Diese Tierkreiszeichen sollten jetzt mehr an sich sich denken.

Krebs

Die sensiblen Krebse sind grundsätzlich immer für ihre Liebsten da. Und das kostet nun mal auch Energie. Zurzeit braucht das Wasserzeichen allerdings seine Kraft für sich selbst. Denn allein schon in der Arbeit hat der Krebs gerade alle Hände voll zu tun und keine freie Minute. Für den Krebs ist es nun also an der Zeit, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken und sich ganz bewusst etwas Gutes zu tun. Keine Sorge: Die anderen kommen schon mal eine Weile ohne aufopferungsvolle Hilfe zurecht.

Waage

Es wird wohl kaum einen verwundern, dass das Sternzeichen Waage selbstverständlich zu denjenigen zählt, denen man Folgendes häufiger sagen muss: Sie sollten mehr an sich denken! Das Luftzeichen geht nämlich in die Geschichte der bescheidensten Charaktere überhaupt ein und stellt sein gesamtes Umfeld häufig vor die eigenen Bedürfnisse. Auch wenn diese Eigenschaft extrem löblich ist, kann sie der Zufriedenheit der Waage durchaus im Wege stehen. Unser Rat: Die Balance halten!

Schütze

Schützen sind für ihre hilfsbereite und fürsorgliche Art bekannt. Das Problem der Schützen ist aber, dass sie selbst zuletzt merken, dass sie sich zu viel vorgenommen haben. Doch das Sternzeichen muss sich jetzt laut Horoskop eine essenzielle Frage stelle: Was ist mir wirklich wichtig? So schwer es auch fallen mag, jetzt muss das Feuerzeichen mal nur an sich denken – wenn auch nur übergangsweise. Seine Mitmenschen werden es dem Schützen mit Sicherheit verzeihen!