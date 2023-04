Es ist fast zu schön, um wahr zu sein: Lee und Dawn waren in ihren Teenager-Zeiten schwer verliebt. Dann ist das Leben passiert und beide haben sich aus den Augen verloren. Doch dank Facebook haben sie nach 32 Jahren wieder zueinander gefunden und ihre Jugendliebe zum Leben erweckt.

Jetzt sind sie ineinander verliebt, wie eh und je.

Wenn die Jugendliebe in die Brüche geht

Könnt ihr euch noch an die Person erinnern, mit der ihr in euren intensiven Teenager-Jahren zusammen gewesen seid? In den meisten Fällen ist man Feuer und Flamme füreinander und malt sich bereits eine gemeinsame Zukunft aus. Doch dann kommt es, wie es so ziemlich immer kommt: Man wächst einfach auseinander. Die Interessen und die Vorstellungen vom Leben weichen voneinander ab und so verblasst die einstige große Liebe langsam aber sicher am Horizont.

So war es auch bei Lee und Dawn. Die beiden haben sich in den 90ern gedatet, er war damals 17, sie junge 15. Sie besuchten den Abschlussball gemeinsam und verbrachten auch sonst jede freie Minute miteinander. Doch dann brach die Beziehung auseinander. Einer der Gründe waren Dawns Freundinnen. Denn laut ihnen verbrachte Teenie-Dawn viel zu viel Zeit mit ihrem damaligen Freund. Also machte sie mit Lee Schluss und brach ihm damit auch das Herz. Im Nachhinein verriet er gegenüber dem Mirror, dass er damals sehr unter der Trennung gelitten habe und immer wieder bei den Eltern seiner Ex-Freundin anrufen wollte. Doch letztendlich traute er sich nie, die Nummer zu wählen.

Einstiges Liebespaar nach drei Jahrzehnten wieder vereint

In der Zwischenzeit haben sowohl Lee als auch Dawn andere Partner:innen gefunden und Kinder bekommen. Doch für Lee änderte sich 2019 alles: Nach 28 Jahren Beziehung folgte die Trennung. Seine Töchter haben den Neo-Single dann dazu ermutigt, sich auf Facebook anzumelden. Schlussendlich folgte er dem Vorschlag und hat auch gleich etwas wirklich Verrücktes getan. Er hat den Namen seiner früheren Freundin, Dawn Gray, in die Suchleiste eingegeben. Und siehe da – er hat sie gefunden! Glück für ihn: Auch Dawn hatte sich inzwischen von ihrem Ehemann scheiden lassen, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat.

Die beiden chatteten also drei Stunden pro Tag miteinander und beschlossen nach wenigen Wochen, dass es Zeit für ein Treffen war. Die Reunion verlief schließlich wie im Film. Auf der Türschwelle vor Dawns Haus trafen die beiden nach 32 Jahren wieder aufeinander. Ein magischer Moment, wie die heute 47-Jährige schildert. „Es sollte so sein. Wir haben einfach so weitergemacht – als wäre die Zeit nicht vergangen. Als er nach all der Zeit an meiner Tür ankam, standen wir nur lachend da – es fühlte sich einfach an, als wären wir wieder jung“.

Seither haben sie sich nahezu jeden Tag getroffen und sehr viel Zeit miteinander verbracht. An Gesprächsthemen mangelt es dem einstigen Liebespaar jedenfalls nicht. „Wir können buchstäblich über alles reden; wir gehen einfach von Thema zu Thema und lachen so viel“, schwärmt Dawn. Und auch Lee schwebt erneut auf Wolke Sieben: „Als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass sie etwas Besonderes an sich hat, und sie sah umwerfend aus. Jetzt fühlt es sich ehrlich gesagt so an, als wären wir nie getrennt gewesen. Als ich sie vor kurzem auf der Türschwelle sah, wollte ich ihr einfach nur einen Kuss geben“.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“

Nachdem sich beide von ihren Partner:innen getrennt haben, sind sie zwar hin und wieder auf Dates gegangen, allerdings hat es einfach mit niemandem so wirklich gepasst. Über die Jahre haben beide immer wieder aneinander gedacht und sich gefragt: Was wäre wenn? Denn die Liebe zwischen den beiden war etwas ganz Besonderes. „Es war Liebe auf den ersten Blick, von beiden Seiten. Wir haben uns von Beginn an so wohl miteinander gefühlt“. Jetzt hat ihre Jugendliebe einen zweiten Anlauf erhalten. Denn die Gefühle von damals waren sofort wieder da.

„Wir waren bereit, zusammen zu sein“, so Dawn. „Ich wusste, dass es passen wird, als ich ihr geschrieben habe“, erzählt auch der mittlerweile 49-jährige Lee. „Die Zeit war einfach die richtige“. Bleibt also nur zu hoffen, dass das Liebescomeback der beiden auch hält und sie tatsächlich den Rest ihres Lebens miteinander verbringen werden.