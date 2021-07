Gammeltage auf der Couch, Kaffeeklatsch in den hippsten Café und Bars oder ein Trip in eine fremde Stadt – Es gibt vieles, was wir am liebsten mit unserer besten Freundin machen. Diese fünf Dinge gehören da auf jeden Fall dazu oder was meint ihr?

1. Tage auf der Couch

Wer sagt, dass Netflix & Chill immer gleich “das Eine” heißen muss? Wir sind der Meinung: Mit der besten Freundin einen ganzen Tag lang auf der Couch rumzuhängen, Pizza zu snacken und einfach mal NICHTS zu tun kann zwar unproduktiv aber dafür unglaublich entspannend sein. Und geteiltes schlechtes Gewissen ist schließlich halbes schlechtes Gewissen, oder? 😉 Also: BFF anrufen und ab mit uns auf die Couch.

via GIPHY

2. Neue Orte entdecken

Ganz klar: Mit der Bestie zu verreisen steht bei uns allen weit oben auf der To-Do-List! So auch bei unseren missBFFs Marion und Lisa. Gemeinsam mit uns machten sie sich auf den Weg nach Basel in unser wundervolles Nachbarland Schweiz. 😍 Ja, richtig gelesen! Ein ganzes Wochenende erlebten sie neben viel Kunst und Kultur sowie die kulinarische Seite von Basel. Spoiler: Nicht nur der Käse ist in der Schweiz ein wahrer Traum. Aber seht selbst, was sie alles erlebt haben:

Basel Tag 1

3. Tratschen^100

Wem müsst ihr sofort immer den neuesten Klatsch und Tratsch verraten? Ehhhh klar, der besten Freundin natürlich! Egal, ob per SMS, Sprachnachricht oder persönlichem Treffen im Kaffeehaus: Ein bisschen Gossip gibt es immer. Marion und Lisa konnten sich in den zahlreichen Cafés in Basel zur Genüge über Erlebtes austauschen und gemeinsam neue Pläne schmieden. ❤

via GIPHY

4. Über Pleiten und Pannen lachen

Wie heißt es doch so schön: “Ich werde dir immer helfen… sobald ich aufgehört habe zu Lachen!”. 😅 Pleiten und Pannen gehören im Alltag einfach dazu und zugegeben: Ohne sie wäre es wohl doch ziemlich langweilig, oder? Es gibt doch nichts Schöneres, als über unsere Sprünge ins Fettnäpfchen gemeinsam Tränen zu Lachen! Unsere missBFFs wissen, wovon wir sprechen! 😉 Stichwort: Rheinschwimmen mit dem Basler Wickelfisch.

via GIPHY

5. Make-Up tauschen

Wer kennt es nicht: Macht man sich gemeinsam zum Ausgehen fertig, schaut das Badezimmer innerhalb kürzester Zeit aus wie der reinste Basar. Hier wird getauscht was das Zeug hält, denn unter BFFs gilt gemeinhin das Credo: Was mein ist, ist auch dein! Kurzer Downer am Rande: Von der hygienischen Seite betrachtet, solltet ihr vor allem bei Augenprodukten vorsichtig sein! 👀

via GIPHY