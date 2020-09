Erfolg bedeutet für jeden etwas anderes. Die einen streben nach einem glücklichen und ausgeglichenen Leben. Für die anderen heißt erfolgreich sein, so schnell wie möglich die Karriereleiter hochzuklettern.

Diese vier Sternzeichen schaffen es jedenfalls, in Privat- und Berufsleben extrem erfolgreich zu sein:

Wassermann

Wassermänner sind sehr unabhängig und können ihre Meinung sehr gut vertreten. Das kreative Sternzeichen kommt immer wieder auf Lösungen, auf die sonst keiner kommen würde. Das gilt für private Probleme ebenso wie für Projekte im Job. Der Wassermann schafft es mit Leichtigkeit, Menschen mit seiner charmanten und selbstbewussten Art von sich zu überzeugen. Wassermänner haben immer wieder neue Geschäftsideen und scheuen auch nicht vor Veränderungen zurück. Ihre offene spontane Art kommt vor allem bei Investoren sehr gut an.

Fische

Fische sind sehr fantasievoll und kreativ. Ihre sensible und einfühlsame Art macht sie bei Freunden und Familie besonders beliebt. Private Probleme kann der Fisch außerdem schnell lösen. Im Berufsleben ist er vor allem als Künstler sehr erfolgreich. Als Schauspieler, Sänger, Autor oder Designer können Fische ihre kreative Ader ausleben und sind prädestiniert für Erfolg.

Waage

Der Erfolg der Waagen hat seinen Ursprung in ihren sozialen Fähigkeiten. Sie sind freundlich und finden leicht neue Freunde. Ihr soziales Netzwerk hilft ihnen im privaten wie im beruflichen Leben weiter. Im Job können sich Waagen schnell in ein neues Team integrieren. Für sie zählt vor allem Ausgeglichenheit. Der Erfolg im Job ist umso schöner, wenn es auch im Familienleben harmonisch zugeht. Das gelingt diesem Sternzeichen auch mit Leichtigkeit.

Steinbock

Steinböcke sind ehrgeizig. Sie arbeiten Tag und Nacht, um das zu bekommen, was sie wollen. Sie sind außerdem sehr analytisch und verantwortungsbewusst. Gefühle stellen sie meist hinten an. Das hilft ihnen vor allem im Job dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Steinbock arbeitet mit viel Geduld und Ausdauer an einem Projekt. Deswegen findet er sich oft in Management-Positionen wieder. Außerdem haben Steinböcke ein Händchen für Geld. Sie sparen es erst einmal und geben es dann für wichtige Dinge aus oder investieren es in ein großes Projekt.