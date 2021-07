Nicht jeder schafft es nur einen Menschen zu lieben. In der Polyamorie führt man nämlich mit mehreren Menschen eine Liebesbeziehung, von der alle Beteiligten wissen. Da beschränkt sich die Liebe nicht nur auf eine Person, sondern wird auf mehrere aufgeteilt. Ob du für die polyamorös bist, kann zum Beispiel auch damit zusammenhängen, wann du geboren wurdest.

Deswegen haben wir für euch die drei Sternzeichen, die gleichzeitig mehrere Menschen lieben können.

1. Schütze

Egal, was du tust, du kannst dich mit einer monogamen Beziehung einfach nicht anfreunden. Für dich ist das Konzept, nur einen Menschen zu lieben, befremdlich und deswegen willst du dich auch nie festlegen. Du liebst deine Freiheit und suchst dir immer wieder Abwechslung. Deshalb fühlst du dich von dem Konzept Polyamorie angezogen, weil du genau weißt, dass Langweile hier nicht auf dem Programm steht. Du stürzt dich gerne in jegliches Abenteuer und freust dich, dass du mehr als einen Menschen lieben kannst.

2. Zwilling

Du kannst dich nicht einfach nur auf eine Sache festlegen. Ab liebsten hättest du von allem etwas, auch, wenn es dabei um Menschen geht. Du findest nun mal mehr als einen Menschen interessant und wenn du ehrlich bist, dann verliebst du dich ständig in mehrere Personen gleichzeitig. Und genau deswegen bist du vom Konzept der Polyamorie überzeugt. Immerhin ist es die einzige Möglichkeit, deine Freiheiten auszuleben und dabei kein schlechtes Gewissen haben zu müssen.

3. Widder

Leidenschaft steht bei dir hoch im Kurs. Du liebst mit allem, was du hast. Und genau das kann oft für einen einzelnen Menschen überfordernd sein. Aber nicht nur das treibt dich in die Polyamorie, sondern auch, dass du dich sehr schnell gelangweilt fühlst. Von Dingen, Geschichten oder Menschen. Wenn du daran denkst, dein gesamtes Leben an nur einen Menschen gebunden zu sein, bekommst du Panik. Da fühlst du dich einfach wohler, dir vorzustellen, mehrere Menschen lieben zu dürfen.